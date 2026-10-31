Для пользователей Claude Ultra будет отменен 5-часовой лимит

Сервис Claude меняет названия своих тарифных планов и отменяет некоторые ограничения на использование. Прежний тариф Max 20кс теперь называется Ultra. План Max 5кс остается под названием Max. 5-часовой лимит использования для подписчиков Ultra также будет постепенно отменен.

По данным компании, текущая стоимость подписки, возможности тарифа, дата следующего платежа и недельный лимит для подписчиков Max 20кс сохраняются. Таким образом, из-за смены названия тарифа пользователям не придется доплачивать или переоформлять подписку.

В Ultra не будет пятичасового лимита

Некоторые задачи Claude могут выполняться в фоновом режиме в течение длительного времени. Компания считает, что 5-часовое ограничение не должно препятствовать таким рабочим процессам. Поэтому начата отмена этого ограничения в плане Ultra.

Изменения будут внедряться поэтапно. Прежде всего, аккаунт пользователя должен быть подтвержден. Это требование направлено на снижение случаев мошенничества и неправомерного использования сервиса.

После подтверждения аккаунта ограничение будет снято автоматически. Об этом подписчик будет уведомлен по электронной почте. Каждому пользователю не нужно обращаться отдельно.

Недельный лимит использования в плане Ultra останется на уровне прежнего тарифа Max 20кс. Он в 10 раз выше недельного лимита в подписке Pro. Только за счет отмены пятичасового ограничения пользователи смогут более свободно распределять недельный лимит по дням.

Стоимость подписки

На странице тарифов Claude указаны следующие цены:

• План Фри: 0 долларов.

• Pro: 17 долларов в месяц при годовой подписке, оплачивается 200 долларов авансом за год. Для тех, кто выбирает ежемесячную оплату, цена составляет 20 долларов.

• Max: 100 долларов в месяц.

• Ultra: 200 долларов в месяц.

Согласно новой системе именования, прежний тариф Max 5кс называется Max, а Max 20кс — Ultra. После изменений недельный лимит Ultra останется прежним, но 5-часовое ограничение на использование будет постепенно отменено.