Для пользователей Claude Ultra будет отменен 5-часовой лимит
Сервис Claude меняет названия своих тарифных планов и отменяет некоторые ограничения на использование. Прежний тариф Max 20кс теперь называется Ultra. План Max 5кс остается под названием Max. 5-часовой лимит использования для подписчиков Ultra также будет постепенно отменен.
По данным компании, текущая стоимость подписки, возможности тарифа, дата следующего платежа и недельный лимит для подписчиков Max 20кс сохраняются. Таким образом, из-за смены названия тарифа пользователям не придется доплачивать или переоформлять подписку.
В Ultra не будет пятичасового лимита
Некоторые задачи Claude могут выполняться в фоновом режиме в течение длительного времени. Компания считает, что 5-часовое ограничение не должно препятствовать таким рабочим процессам. Поэтому начата отмена этого ограничения в плане Ultra.
Изменения будут внедряться поэтапно. Прежде всего, аккаунт пользователя должен быть подтвержден. Это требование направлено на снижение случаев мошенничества и неправомерного использования сервиса.
После подтверждения аккаунта ограничение будет снято автоматически. Об этом подписчик будет уведомлен по электронной почте. Каждому пользователю не нужно обращаться отдельно.
Недельный лимит использования в плане Ultra останется на уровне прежнего тарифа Max 20кс. Он в 10 раз выше недельного лимита в подписке Pro. Только за счет отмены пятичасового ограничения пользователи смогут более свободно распределять недельный лимит по дням.
Стоимость подписки
На странице тарифов Claude указаны следующие цены:
• План Фри: 0 долларов.
• Pro: 17 долларов в месяц при годовой подписке, оплачивается 200 долларов авансом за год. Для тех, кто выбирает ежемесячную оплату, цена составляет 20 долларов.
• Max: 100 долларов в месяц.
• Ultra: 200 долларов в месяц.
Согласно новой системе именования, прежний тариф Max 5кс называется Max, а Max 20кс — Ultra. После изменений недельный лимит Ultra останется прежним, но 5-часовое ограничение на использование будет постепенно отменено.
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