Для пользователей Claude Ultra будет отменен 5-часовой лимит

·49·Технологии
Для пользователей Claude Ultra будет отменен 5-часовой лимит

Сервис Claude меняет названия своих тарифных планов и отменяет некоторые ограничения на использование. Прежний тариф Max 20кс теперь называется Ultra. План Max 5кс остается под названием Max. 5-часовой лимит использования для подписчиков Ultra также будет постепенно отменен.

По данным компании, текущая стоимость подписки, возможности тарифа, дата следующего платежа и недельный лимит для подписчиков Max 20кс сохраняются. Таким образом, из-за смены названия тарифа пользователям не придется доплачивать или переоформлять подписку.

В Ultra не будет пятичасового лимита

Некоторые задачи Claude могут выполняться в фоновом режиме в течение длительного времени. Компания считает, что 5-часовое ограничение не должно препятствовать таким рабочим процессам. Поэтому начата отмена этого ограничения в плане Ultra.

Изменения будут внедряться поэтапно. Прежде всего, аккаунт пользователя должен быть подтвержден. Это требование направлено на снижение случаев мошенничества и неправомерного использования сервиса.

После подтверждения аккаунта ограничение будет снято автоматически. Об этом подписчик будет уведомлен по электронной почте. Каждому пользователю не нужно обращаться отдельно.

Недельный лимит использования в плане Ultra останется на уровне прежнего тарифа Max 20кс. Он в 10 раз выше недельного лимита в подписке Pro. Только за счет отмены пятичасового ограничения пользователи смогут более свободно распределять недельный лимит по дням.

Стоимость подписки

На странице тарифов Claude указаны следующие цены:

• План Фри: 0 долларов.

• Pro: 17 долларов в месяц при годовой подписке, оплачивается 200 долларов авансом за год. Для тех, кто выбирает ежемесячную оплату, цена составляет 20 долларов.

• Max: 100 долларов в месяц.

• Ultra: 200 долларов в месяц.

Согласно новой системе именования, прежний тариф Max 5кс называется Max, а Max 20кс — Ultra. После изменений недельный лимит Ultra останется прежним, но 5-часовое ограничение на использование будет постепенно отменено.

ClaudeAnthropicИскусственный интеллектТарифные планы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Биолаборатория Anthropic обнаружила новый фермент с помощью искусственного интеллектаБиолаборатория Anthropic обнаружила новый фермент с помощью искусственного интеллекта24 сентября 02:59Безопасность ИИ: Claude использовали в биологических исследованияхБезопасность ИИ: Claude использовали в биологических исследованиях11 сентября 22:29Женщину, открывшую душу искусственному интеллекту, чат-бот сдал полицииЖенщину, открывшую душу искусственному интеллекту, чат-бот сдал полиции5 октября 20:51Между агентами искусственного интеллекта произошло неожиданное столкновениеМежду агентами искусственного интеллекта произошло неожиданное столкновение13 августа 23:29Новые водяные знаки Anthropic вызвали возмущение пользователейНовые водяные знаки Anthropic вызвали возмущение пользователей13 августа 03:26Anthropic помечает тексты искусственного интеллекта специальными меткамиAnthropic помечает тексты искусственного интеллекта специальными метками11 августа 17:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Обновлены цены на iPhone 18 Pro Max: полный список
Обновлены цены на iPhone 18 Pro Max: полный список
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Короткий воздушный полет: сможет ли новый Роадстер от Tesla спасти массовый рынок?
Короткий воздушный полет: сможет ли новый Роадстер от Tesla спасти массовый рынок?