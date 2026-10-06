Ученые восстановили внешность представителя Хомо сапиенс, жившего 315 тысяч лет назад

Ученые циффровым методом восстановили внешность представителя Хомо сапиенс, жившего примерно 315 тысяч лет назад, останки которого были найдены в районе Джебель-Ирхуд в Марокко.

Результаты исследования были опубликованы в сентябре 2026 года в журнале Херитаге. В процессе реконструкции специалисты использовали останки черепа, челюсти и зубов, найденные в Джебель-Ирхуде.

Ученые объединили сохранившиеся фрагменты костей в 3Д-модель и восстановили структуру лица на основе анатомической модели современного человека. При этом учитывались мышцы, мягкие ткани и слои кожи.

В рамках исследования было подготовлено два варианта внешности. Один из них создан в сером цвете без волос и бороды для лучшей демонстрации анатомических особенностей. Во втором варианте добавлены такие художественные элементы, как цвет кожи, волосы и борода.

Специалисты подчеркивают, что данное изображение не следует воспринимать как точный портрет человека, жившего 315 тысяч лет назад, поскольку в окаменелых останках недостаточно доказательств для точного определения волос, бороды, цвета кожи и некоторых других внешних признаков.

Останки, найденные в Джебель-Ирхуде, принадлежат к числу самых древних известных представителей вида Хомо сапиенс. Их возраст был оценен примерно в 315 тысяч лет по результатам исследований, проведенных в 2017 году.

Новая реконструкция позволяет ученым лучше представить, как выглядели первые представители Хомо сапиенс.