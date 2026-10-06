Ученые восстановили внешность представителя Хомо сапиенс, жившего 315 тысяч лет назад

·36·Мир
Ученые восстановили внешность представителя Хомо сапиенс, жившего 315 тысяч лет назад

Ученые циффровым методом восстановили внешность представителя Хомо сапиенс, жившего примерно 315 тысяч лет назад, останки которого были найдены в районе Джебель-Ирхуд в Марокко.

Результаты исследования были опубликованы в сентябре 2026 года в журнале Херитаге. В процессе реконструкции специалисты использовали останки черепа, челюсти и зубов, найденные в Джебель-Ирхуде.

Ученые объединили сохранившиеся фрагменты костей в 3Д-модель и восстановили структуру лица на основе анатомической модели современного человека. При этом учитывались мышцы, мягкие ткани и слои кожи.

В рамках исследования было подготовлено два варианта внешности. Один из них создан в сером цвете без волос и бороды для лучшей демонстрации анатомических особенностей. Во втором варианте добавлены такие художественные элементы, как цвет кожи, волосы и борода.

Специалисты подчеркивают, что данное изображение не следует воспринимать как точный портрет человека, жившего 315 тысяч лет назад, поскольку в окаменелых останках недостаточно доказательств для точного определения волос, бороды, цвета кожи и некоторых других внешних признаков.

Останки, найденные в Джебель-Ирхуде, принадлежат к числу самых древних известных представителей вида Хомо сапиенс. Их возраст был оценен примерно в 315 тысяч лет по результатам исследований, проведенных в 2017 году.

Новая реконструкция позволяет ученым лучше представить, как выглядели первые представители Хомо сапиенс.

Джебель-ИрхудHomo sapiensжурнал Heritageцифровая реконструкция
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Находка возрастом 400 тысяч лет раскрыла тайну истории человечестваНаходка возрастом 400 тысяч лет раскрыла тайну истории человечества16 июня 09:25В Московской области дрон сбили с помощью ПЗРК «Игла» (видео)В Московской области дрон сбили с помощью ПЗРК «Игла» (видео)Сегодня 05:25Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил 50-летний юбилейГлава Чечни Рамзан Кадыров встретил 50-летний юбилейСегодня 00:50В Бразилии огромный баннер зацепился за воздушный шар и разлетелся на куски (видео)В Бразилии огромный баннер зацепился за воздушный шар и разлетелся на куски (видео)Сегодня 00:44В Гане хоронят людей в гробах в форме рыб, самолетов и даже фруктовВ Гане хоронят людей в гробах в форме рыб, самолетов и даже фруктовСегодня 00:27Реакция в одну секунду: в Египте прохожий «поймал» падающего из окна ребенка (видео)Реакция в одну секунду: в Египте прохожий «поймал» падающего из окна ребенка (видео)Вчера 21:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына