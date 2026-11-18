Игра Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA 6), которую геймеры всего мира ждали целых 13 лет, официально поступила в продажу. Из-за разницы в часовых поясах первыми доступ к игре получили жители Новой Зеландии — поскольку в стране уже наступило 19 ноября, местные пользователи с первых же минут погрузились в игровой мир.

Бюджет в 2 миллиарда долларов и первые оценки

Согласно отраслевым источникам и просочившейся информации, расходы на разработку и маркетинг этого проекта, созданного студией Рокстар Гамес, составили абсолютный рекорд в истории видеоигр — 2 миллиарда долларов. Эта цифра является беспрецедентной не только в игровой индустрии, но и в истории голливудских блокбастеров.

Первые профессиональные обзоры и оценки критиков, опубликованные одновременно с релизом, также очень высоки — игра получила 99 баллов из 100.