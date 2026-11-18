13-летнее ожидание подошло к концу: GTA 6 официально представлена и бьет рекорды
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- Игра Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA 6), созданная студией Рокстар Гамес, официально поступила в продажу после 13 лет ожидания, и жители Новой Зеландии получили к ней доступ первыми.
- Расходы на разработку и маркетинг проекта составили 2 миллиарда долларов, установив абсолютный рекорд в истории видеоигр и голливудских блокбастеров.
- В первых профессиональных отзывах игре поставили 99 баллов из 100.
Игра Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA 6), которую геймеры всего мира ждали целых 13 лет, официально поступила в продажу. Из-за разницы в часовых поясах первыми доступ к игре получили жители Новой Зеландии — поскольку в стране уже наступило 19 ноября, местные пользователи с первых же минут погрузились в игровой мир.
Бюджет в 2 миллиарда долларов и первые оценки
Согласно отраслевым источникам и просочившейся информации, расходы на разработку и маркетинг этого проекта, созданного студией Рокстар Гамес, составили абсолютный рекорд в истории видеоигр — 2 миллиарда долларов. Эта цифра является беспрецедентной не только в игровой индустрии, но и в истории голливудских блокбастеров.
Первые профессиональные обзоры и оценки критиков, опубликованные одновременно с релизом, также очень высоки — игра получила 99 баллов из 100.
Первые рекорды и ключевые показатели релиза GTA 6
Показатели
Детали и цифры
Срок ожидания
13 лет (с момента релиза GTA В)
Регион, получивший доступ первым
Новая Зеландия (с наступлением 19 ноября)
Примерный бюджет
2 миллиарда долларов (рекордный показатель в истории)
Зрители на Twitch
Более 1,6 миллиона (одновременно в прямом эфире)
Первые оценки критиков
99 / 100 баллов
Настоящий ажиотаж на стриминговых платформах
С момента запуска игры в социальных сетях и на стриминговых сервисах наблюдается небывалая активность. В эти минуты только на платформе Twitch первые прямые трансляции игры смотрят более 1,6 миллиона пользователей, и этот показатель продолжает расти с каждым часом.
А вы готовы попробовать сыграть в GTA 6 и считаете ли, что рекордный бюджет проекта в 2 миллиарда долларов оправдает себя?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой исторической новостью со своими друзьями-геймерами!
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