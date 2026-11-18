Магнус Карлсен не сел за шахматную доску: Асаубаевой присудили техническую победу
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- На турнире Total Chess World Championship Tour Pilot в Будапеште Магнус Карлсен отказался играть классическую партию против Бибисары Асаубаевой.
- Норвежский гроссмейстер счел проведение игры бессмысленным, так как победитель дневного противостояния уже был определен.
- В результате судьи присудили техническую победу казахстанской шахматистке после 15 минут ожидания.
В шахматном мире произошло необычное событие. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался играть классическую партию против казахстанки Бибисары Асаубаевой. В результате его сопернице была присуждена техническая победа. Однако этот результат не изменил общего победителя дневного противостояния.
Инцидент произошел 17 ноября в Будапеште (Венгрия) во время турнира Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот.
В начальных партиях по блицу и рапиду Карлсен значительно превзошел свою соперницу. Он выиграл три из четырех партий в блиц и одну сыграл вничью. Также он победил соперницу в обеих партиях по рапиду. В итоге счет стал 11,5:0,5.
После этого наступила очередь классической партии, в которой разыгрывались 8 очков. Однако Карлсен отказался садиться за шахматную доску. После разговора с судьями турнира он покинул игровой зал.
Асаубаева же прождала соперника, просидев за доской положенные 15 минут. По истечении отведенного времени судьи присудили ей техническую победу. Таким образом, казахстанская шахматистка получила 8 очков в классической партии, не сделав ни одного хода.
Позже Карлсен объяснил свое решение тем, что посчитал бессмысленным проводить классическую партию, так как победитель дневного противостояния был уже определен. По его мнению, не было смысла играть матч, который не влияет на результат и не идет в зачет рейтинга.
Тем не менее, по итогам дня общий счет составил 11,5:8,5, и победителем стал Магнус Карлсен. Асаубаева же получила техническую победу за несостоявшуюся классическую партию.
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