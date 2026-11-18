В шахматном мире произошло необычное событие. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался играть классическую партию против казахстанки Бибисары Асаубаевой. В результате его сопернице была присуждена техническая победа. Однако этот результат не изменил общего победителя дневного противостояния.

Инцидент произошел 17 ноября в Будапеште (Венгрия) во время турнира Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот.

В начальных партиях по блицу и рапиду Карлсен значительно превзошел свою соперницу. Он выиграл три из четырех партий в блиц и одну сыграл вничью. Также он победил соперницу в обеих партиях по рапиду. В итоге счет стал 11,5:0,5.