Находка возрастом 400 тысяч лет раскрыла тайну истории человечества

·74·Мир
Находка возрастом 400 тысяч лет раскрыла тайну истории человечества

Ученые, изучив зубы Хомо еректус , которые считаются предками древних людей, обнаружили, что они могли смешиваться с другими древними видами людей. Результаты этого исследования Ассокиатед Пресс были опубликованы

Согласно данным, генетические следы были обнаружены в зубах пяти мужчин и одной женщины Хомо еректус, живших примерно 400 тысяч лет назад и найденных в Китае.

Ученые также обнаружили ранее неизвестную генетическую мутацию. По мнению исследователей, это может быть уникальным признаком группы Хомо еректус, жившей в Восточной Азии.

Еще одна мутация была обнаружена у вымерших денисовцев а также у очень небольшой части современных людей. Это указывает на то, что древние виды людей могли обмениваться генами.

Исследователи отмечают, что Хомо еректус мог передать некоторые гены денисовцам. Впоследствии эти гены могли перейти к предкам современных людей и сохраниться до сегодняшнего дня.

Специалисты подчеркивают необходимость поиска большего количества образцов ДНК и останков костей для полного понимания истории эволюции человека.

Homo erectusДенисовцыЭволюция человекаГенетикаАрхеология
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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