После потасовки в Абу-Даби в мире ММА возникло новое противостояние. Грузинский боец Саба Лазишвили открыто выразил желание сразиться с Умаром Нурмагомедовым. Он подчеркнул, что это уже не просто спортивное состязание, а личное дело.

Лазишвили ставит бой с Умаром выше других потенциальных соперников. Он заявил, что готов сразиться даже с Усманом Нурмагомедовым. Однако его главная цель — именно бой с Умаром.

«Я хочу встретиться именно с Умаром»

Грузинский боец озвучил свое требование в интервью журналисту Ариэлю Хельвани. По словам Лазишвили, он не против сразиться с Умаром или Усманом, а также с любым другим соперником, которого выберет их команда.

«Мы готовы драться как с Умаром, так и с Усманом — с тем, кого они выставят против нас. Но больше всего я хочу встретиться именно с Умаром. Потому что это стало для меня личным делом. За кулисами произошли некоторые события. Случившееся действительно сильно меня задело», — сказал Лазишвили.