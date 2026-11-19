Саба Лазишвили вызвал Умара Нурмагомедова на бой: «Это стало для меня личным делом»
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- Грузинский боец Саба Лазишвили призвал Умара Нурмагомедова к бою после потасовки в Абу-Даби.
- Спортсмен назвал это противостояние личным делом и заявил, что его основной целью является именно встреча с Умаром.
- Лазишвили также подчеркнул готовность сразиться с Усманом Нурмагомедовым или любым другим соперником, которого выберет их команда.
- На данный момент Умар Нурмагомедов не прокомментировал этот вызов, и официального соглашения о поединке нет.
После потасовки в Абу-Даби в мире ММА возникло новое противостояние. Грузинский боец Саба Лазишвили открыто выразил желание сразиться с Умаром Нурмагомедовым. Он подчеркнул, что это уже не просто спортивное состязание, а личное дело.
Лазишвили ставит бой с Умаром выше других потенциальных соперников. Он заявил, что готов сразиться даже с Усманом Нурмагомедовым. Однако его главная цель — именно бой с Умаром.
«Я хочу встретиться именно с Умаром»
Грузинский боец озвучил свое требование в интервью журналисту Ариэлю Хельвани. По словам Лазишвили, он не против сразиться с Умаром или Усманом, а также с любым другим соперником, которого выберет их команда.
«Мы готовы драться как с Умаром, так и с Усманом — с тем, кого они выставят против нас. Но больше всего я хочу встретиться именно с Умаром. Потому что это стало для меня личным делом. За кулисами произошли некоторые события. Случившееся действительно сильно меня задело», — сказал Лазишвили.
Из его слов следует, что инцидент в Абу-Даби вызвал у грузинского спортсмена серьезное недовольство. Однако подробности того, что именно произошло за кулисами, пока не разглашаются.
«Физическая боль пройдет, но впечатление останется»
Лазишвили связывает свое недовольство не только с физическим столкновением. Он подчеркнул, что синяки и боль после драки со временем пройдут, но негативное впечатление, сложившееся о человеке, может сохраняться долго.
«Если ты ударишь меня, я не почувствую физической боли. Я восстановлюсь, синяки пройдут. Но когда ты очень сильно уважаешь человека, впервые встречаешься с ним лично и видишь, какое впечатление он производит при знакомстве, это остается в памяти надолго. Он произвел на меня очень плохое впечатление», — приводит слова Лазишвили Ариэль Хельвани.
Ответит ли Умар Нурмагомедов?
На данный момент информации о реакции Умара Нурмагомедова на вызов Лазишвили нет. Также не сообщалось об официальных договоренностях по организации боя между двумя спортсменами.
Тем не менее, открытый вызов грузинского спортсмена вызвал еще больший интерес к ситуации. Теперь главный вопрос — ответит ли Умар на этот призыв и появится ли возможность решить конфликт, начавшийся в Абу-Даби, на спортивной арене?
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