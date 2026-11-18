На австралийском острове Рождества началась ежегодная миграция миллионов красных крабов. После сильных сезонных дождей животные направились из лесов к океанскому побережью.

Как сообщает АБК Невс, 14–15 ноября 2026 года на острове наблюдалось массовое движение красных крабов. Ежегодно около 100 миллионов особей перемещаются из внутренних районов острова к океану для размножения и откладывания яик.

Миграция красных крабов обычно начинается с первыми осадками сезона дождей. Чаще всего это приходится на октябрь или ноябрь, однако в некоторые годы может затянуться до декабря или января. Время и скорость передвижения животных зависят не только от осадков, но и от фаз Луны.

В период миграции некоторые автомобильные дороги на острове временно перекрываются или на них вводятся ограничения движения для обеспечения безопасности крабов. Также для того, чтобы животные могли пересекать дороги, используются специальные мосты и защитные ограждения.

Добравшись до побережья океана, крабы спариваются. После этого самки остаются во влажных норах недалеко от берега примерно на две недели, пока развиваются яйца. Затем они возвращаются к кромке воды, чтобы отложить яйца в море.

Это природное явление на острове Рождества ежегодно привлекает внимание масштабным перемещением миллионов животных.