Один из сильнейших представителей мировых шахмат Магнус Карлсен отказался играть партию против казахстанки Бибисары Асаубаевой. Это решение вызвало неожиданную ситуацию на турнире Тотал Чесс Пилот 2026, проходящем в Будапеште, и стало поводом для острых дискуссий вокруг соревнований.

Инцидент произошел 17 ноября перед началом партии в формате «быстрой классики» 45+30. После разговора с судьями Карлсен решил не садиться за шахматную доску. В результате его сопернице было присуждено техническое поражение.

Решение Карлсена удивило всех

В первый день соревнований Карлсен имел явное преимущество над Бибисарой Асаубаевой в блице и рапиде. Норвежский гроссмейстер вышел вперед со счетом 11,5:0,5, практически обеспечив себе победу по итогам дня.

В такой ситуации отказ от проведения очередной партии стал еще более неожиданным. Перед началом игры Карлсен поговорил с судьями, но затем не подошел к доске.