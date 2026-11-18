Карлсен не сел за доску против Бибисары Асаубаевой: крупный скандал в мире шахмат...
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- На турнире Total Chess Pilot 2026 в Будапеште Магнус Карлсен отказался играть партию против казахстанки Бибисары Асаубаевой 17 ноября.
- После разговора с судьями норвежский гроссмейстер не подошел к доске.
- Сопернице было присуждено техническое поражение Карлсена после 15-минутного ожидания.
Один из сильнейших представителей мировых шахмат Магнус Карлсен отказался играть партию против казахстанки Бибисары Асаубаевой. Это решение вызвало неожиданную ситуацию на турнире Тотал Чесс Пилот 2026, проходящем в Будапеште, и стало поводом для острых дискуссий вокруг соревнований.
Инцидент произошел 17 ноября перед началом партии в формате «быстрой классики» 45+30. После разговора с судьями Карлсен решил не садиться за шахматную доску. В результате его сопернице было присуждено техническое поражение.
Решение Карлсена удивило всех
В первый день соревнований Карлсен имел явное преимущество над Бибисарой Асаубаевой в блице и рапиде. Норвежский гроссмейстер вышел вперед со счетом 11,5:0,5, практически обеспечив себе победу по итогам дня.
В такой ситуации отказ от проведения очередной партии стал еще более неожиданным. Перед началом игры Карлсен поговорил с судьями, но затем не подошел к доске.
Бибисара ждала 15 минут, судьи зафиксировали технический результат
Согласно правилам, казахстанская шахматистка должна была ждать соперника в течение установленного времени. Бибисара Асаубаева прождала Карлсена 15 минут.
По истечении отведенного срока судьи официально зафиксировали результат партии: Магнусу Карлсену было засчитано техническое поражение, а Бибисаре Асаубаевой — победа с 8 очками.
Таким образом, по итогам первого дня общий счет стал 11,5:8,5. Карлсен все равно остался впереди своей соперницы.
У шахматной общественности возникли вопросы
Решение Карлсена не участвовать в партии стало самым обсуждаемым событием турнира. Особенно много вопросов вызвало то, что он не сел за доску, имея огромное преимущество в предыдущих партиях и практически гарантированную победу по итогам дня.
На данный момент причины такого решения Карлсена не разглашаются. Поэтому не стоит спешить с выводами об истинных причинах произошедшего.
Однако ясно одно: этот инцидент на турнире с участием одного из самых громких имен в шахматах вызвал больше обсуждений, чем сам результат. Теперь для шахматных болельщиков важно дождаться объяснений от Карлсена и прояснения деталей случившегося.
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