МрБеаст обновил собственный рекорд по просмотрам за 24 часа
Новое видео звезды YouTube МрБеаст набрало почти 72 миллиона просмотров за первые 24 часа после публикации. Это стало его личным рекордом по суточным просмотрам. Об этом сообщает Дексерто.
В видео под названием «Эат Эверйтинг Ин А Грокерй Сторе, Вин $1,000,000» четыре участника остаются в забитом продуктами магазине и борются за то, чтобы съесть все находящиеся в нем товары. Победителю пообещали приз в 1 миллион долларов.
Сам МрБеаст заявил, что это видео стало его самым просматриваемым роликом за 24 часа за всю его деятельность. Кроме того, зрители смотрели его в среднем более 20 минут, а общее время просмотра превысило 1 миллиард минут.
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