Ютубер №1 в мире MrBeast «был поражен» любовью в Узбекистане (видео)

Самый популярный и имеющий наибольшее количество подписчиков YouTube-блогер и филантроп планеты MrBeast (Джимми Дональдсон) испытывает сильные эмоции во время своего исторического визита в Ташкент. Блогер начал публиковать серию «сторис», посвященных Узбекистану, на своей официальной странице в Instagram с многомиллионной аудиторией.

Благодаря каждому видео, опубликованному на его странице, жители всего мира теперь могут напрямую наблюдать за жаркой атмосферой в столице Узбекистана, искренней любовью и невероятным ажиотажем узбекской молодежи.

«Я даже не думал, что нас смотрит столько людей»

MrBeast не скрывал, что он крайне впечатлен энтузиазмом десятков тысяч молодых людей, встретивших его на улицах и площадке мероприятия в Ташкенте:

Искреннее признание: Блогер оставил к видео, снятому среди толпы, комментарий на английском языке со слезливыми смайликами и сердечками: «I didn't realize so many people in Uzbekistan watched our videos» («Я даже не представлял, что в Узбекистане наши видео смотрит столько людей»);

Уважение к флагу Узбекистана: MrBeast добавил в свои сторис государственный флаг Узбекистана и символ красного сердца, выразив благодарность за открытость жителей столицы;

Открытое общение и объятия: На видео запечатлено, как Дональдсон подходит к защитным ограждениям, жмет руки поклонникам, делает селфи и счастливо улыбается.

Красный суперкар и уличное шоу в Ташкенте

Процесс съемок продолжается не только в закрытых павильонах, но и в достопримечательных местах города:

Громкие кадры: MrBeast и его творческая команда появились на улицах Ташкента в сопровождении роскошного спортивного автомобиля красного цвета (кабриолета);

Поток фанатов: На фоне исторических и современных зданий сотни молодых людей, школьников и студентов собрались вдоль дорог, чтобы увидеть мировую звезду своими глазами;

Высокая безопасность и порядок: Несмотря на поток тысяч зрителей, процесс строго и мирно контролируется силами безопасности и сотрудниками органов внутренних дел столицы.

Бесценная глобальная реклама для Узбекистана

Тот факт, что создатель контента №1 в мире MrBeast ведет трансляцию из Узбекистана, является беспрецедентным PR- и туристическим толчком для страны:

Миллионы просмотров: Короткие сторис блогера в Instagram за несколько часов просматривают сотни миллионов пользователей со всех континентов планеты;

Позитивный имидж: Через эти кадры зарубежная аудитория открывает для себя Узбекистан как безопасную, современную, гостеприимную страну, молодежь которой идет в ногу с мировыми тенденциями;

Ожидается большой ролик: Снимаемые в данный момент эксклюзивные кадры вскоре войдут в крупный видеоролик, который будет опубликован на основной странице MrBeast.

Приключения Джимми Дональдсона в Ташкенте продолжаются, и этот визит, несомненно, останется в памяти как одно из самых громких событий в истории современного медиапространства Узбекистана.