Блогер №1 в мире впервые в Узбекистане: что именно он снимает?
Самый популярный YouTube-блогер и предприниматель нашей планеты с аудиторией более 520 миллионов подписчиков по всему миру MrBeast (Джимми Доналдсон) прибыл с историческим визитом в столицу Узбекистана — Ташкент. Главная звезда мировой интернет-индустрии не просто ступил на землю столицы, но и вместе со своей командой официально приступил к съемкам нового видеоролика для глобальной аудитории.
Это событие вызвало огромную волну ажиотажа и интереса среди молодежи и цифрового контент-сообщества Узбекистана.
Процесс съемок в Ташкенте: Где проходят детали?
Деятельность команды MrBeast в столице организована крайне динамично и оперативно:
Первые шаги в столице: Блогер и его съемочная группа были замечены на улицах Ташкента еще днем ранее и уже успели запечатлеть первые эпизоды нового запланированного выпуска;
Основная локация: На сегодняшний день команда MrBeast проводит тестовые и специальные съемки на территории Центра современного искусства (Center for Contemporary Arts) в Ташкенте;
Ожидаются сюрпризы: В свойственном блогеру стиле предполагается, что выходка в Узбекистане также будет состоять из необычных вызовов, испытаний, связанных с местной культурой, или неожиданных челленджей.
200 счастливых фанатов, выбранных из тысяч заявок
Сегодня в Ташкенте состоится специальная бесплатная встреча звезды со своими поклонниками:
Беспрецедентный отбор: Для участия в мероприятии через официальную платформу зарегистрировались несколько тысяч узбекистанских молодых людей;
Закрытый формат и случайный отбор: В целях обеспечения безопасности и качества мероприятия среди подавших заявки с помощью генератора случайных чисел (random) было отобрано всего 200 самых счастливых фанатов;
Привилегированное общение: Эта везучая молодежь получит возможность напрямую, лицом к лицу встретиться, пообщаться и запечатлеть памятные моменты с самым богатым и известным блогером мира.
Абсолютный рекордсмен по подписчикам и владелец финансовой империи
MrBeast считается не просто обычным блогером, а руководителем огромной бизнес- и благотворительной сети:
Глобальная армия в 520 миллионов: Его основной YouTube-канал является самой крупной аудиторной платформой в истории мира, снискавшей известность своими крупными денежными призами, экстремальными испытаниями и масштабными проектами;
Фонд Beast Philanthropy: Через свой благотворительный фонд Доналдсон успешно финансирует глобальные кампании по борьбе с голодом по всему миру, строительству колодцев с чистой питьевой водой и помощи больным;
Шаг в мир финтеха: В феврале текущего года MrBeast приобрел мобильный онлайн-банк Step с 7 миллионами пользователей, предназначенный для молодежи и подростков, тем самым еще больше расширив свои позиции в деловом мире (банковские услуги предоставляются в партнерстве с Evolve Bank & Trust).
Новый ролик легенды YouTube, который выйдет в Ташкенте, несомненно, будет просмотрен сотни миллионов раз по всему миру, что станет беспрецедентным медиа-толчком в продвижении современного облика, туризма и культуры Узбекистана по всей планете.
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