MrBeast приезжает в Узбекистан: в Ташкенте пройдет встреча с фанатами

·42·Узбекистан
MrBeast приезжает в Узбекистан: в Ташкенте пройдет встреча с фанатами

Всемирно известный блогер и контент-мейкер Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, посетит Узбекистан. Ожидается, что 9 октября он примет участие в публичной программе, которая будет организована в Ташкенте.

Для участия в мероприятии поклонники могут зарегистрироваться с 6 по 8 октября. Среди участников заявки, отвечающие требованиям, будут отобраны случайным образом. Отобранные фанаты получат возможность лично встретиться с блогером. Участие в мероприятии бесплатное.

Встреча будет организована в формате интерактивных игр и викторины (trivia). На ней будут задаваться вопросы о деятельности MrBeast и малоизвестных фактах. Победителям планируется вручить ценные призы. В мероприятии могут принимать участие только лица старше 18 лет.

Согласно правилам, каждый участник может подать заявку от своего имени только один раз. При входе на мероприятие потребуется документ, удостоверяющий личность, и подтверждение регистрации.

Визит организуется Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

MrBeastДжимми ДональдсонТашкентФонд развития культуры и искусства Узбекистана
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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