В Японии на соревнованиях среди хронически не высыпающихся разыграли главный приз в 14 тысяч долларов

·57·Мир
В Японии на соревнованиях среди хронически не высыпающихся разыграли главный приз в 14 тысяч долларов

В Стране восходящего солнца, известной своим напряженным рабочим графиком и трудолюбием, прошло очередное необычное и увлекательное мероприятие. В Японии состоялись официальные соревнования по сну среди людей, которые страдают от хронического недосыпа и усталости. По данным местных СМИ, участники «боролись» не просто за отдых, но и за крупный денежный приз.

Организаторы мероприятия ставили перед собой цель привлечь внимание общественности к одной из самых болезненных проблем общества — синдрому «кароси» (смерть от переутомления на фоне переработок и недосыпания), а также пропагандировать полноценный отдых.

Условия соревнований: 1,5-часовое испытание и специальные датчики

Хотя процесс состязания кажется простым, для определения победителей использовался высокотехнологичный медицинский подход:

  • Установленное время: Каждому участнику давалось ровно 1,5 часа (90 минут) на то, чтобы уснуть и отдохнуть;

  • Умный мониторинг: На тела участников были установлены специальные датчики и устройства. Эти приборы точно фиксировали, насколько быстро человек засыпал (время засыпания), а также глубину и прочность фазы сна;

  • Строгие критерии: Наивысшие баллы получили участники, которые быстрее остальных погружались в фазу глубокого сна, а их мозг переходил в режим полного отдыха.

Приз в 14 тысяч долларов и подарки за странные позы

Призовой фонд чемпионата был сформирован весьма серьезно, и победители были награждены следующим образом:

  • Главный приз — 2 миллиона иен: Участник, показавший самый безупречный и качественный сон, выиграл главный денежный приз в размере более 2 миллионов иен (почти 14 000 долларов США);

  • Креативные номинации: Чтобы поднять настроение зрителям и участникам, организаторы также вручили дополнительные поощрительные призы — в частности, специальные подарки достались тем, кто заснул в кровати в самых странных, смешных и неожиданных позах.

Это необычное соревнование, прошедшее в Японии, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и вызвало огромный интерес у многих людей по всему миру как «работа и соревнование мечты».

ЯпонияКаросиСоревнования по сну
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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