В Японии пройдет 90-минутное соревнование по сну

В столице Японии Токио пройдет необычное соревнование, в котором от участников требуется как можно качественнее выспаться за 90 минут.

Организатором состязания выступает японская компания по производству матрасов Коала. Мероприятие запланировано на 5 октября в комплексе Шаре Грин Минами Аояма в районе Минато города Токио.

В ходе соревнований будет организовано три 90-минутных «забега». На каждом этапе примут участие около 20 человек. Если желающих окажется много, участников выберут путем жеребьевки.

Процесс сна участников будет оцениваться с помощью специальных средств наблюдения, чтобы определить, кто показал лучший результат.

Главный приз состязания составляет 2,22 миллиона иен, то есть около 14 тысяч долларов.

Таким образом, в этом соревновании не нужно бегать или соревноваться в силе. От участников требуется лишь крепко поспать.