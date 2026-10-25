Ученые выявили скрытую угрозу ожирения для мозга

Ученые из Университета штата Луизиана выяснили, что ожирение на протяжении многих лет связано с ухудшением здоровья мозга в среднем возрасте. Согласно исследованию, у людей с клиническим ожирением признаки повреждения мелких кровеносных сосудов головного мозга встречаются в два раза чаще. Результаты были опубликованы в журнале Neurology Open Access.

В исследовании приняли участие 190 человек — участники проекта «Bogalusa Heart Study», начатого в 1972 году. Их здоровье отслеживалось с 1985 года, а МРТ головного мозга проводилась в 2017–2025 годах, когда средний возраст участников составлял 56,5 лет. У 133 участников, то есть у 70 процентов, в определенный период жизни наблюдалось клиническое ожирение.

Ученые использовали не только индекс массы тела, но и критерии комиссии «The Lancet», отделив метаболически здоровое ожирение от клинического ожирения, сопровождающегося нарушениями обмена веществ.

Результаты показали, что чем дольше человек жил с клиническим ожирением, тем больше в его мозге было признаков, называемых гиперинтенсивностью белого вещества. Эти признаки, проявляющиеся на МРТ в виде ярких точек, связаны с повреждениями мелких кровеносных сосудов мозга. У людей старше 50 лет, страдающих клиническим ожирением, такие признаки обнаруживались в два раза чаще по сравнению с участниками, у которых ожирения никогда не наблюдалось.

«У людей, которые на протяжении десятилетий чаще сталкивались с клиническим ожирением, в среднем возрасте здоровье мозга оказалось хуже», — отметил руководитель исследования Оуэн Кармайкл.

Специалисты подчеркивают, что это состояние может быть связано с повышенным артериальным давлением, диабетом и нарушением липидного обмена. Кроме того, не исключено, что воспалительные процессы в организме и инсулинорезистентность также влияют на сосуды головного мозга.

Однако исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что ожирение напрямую вызывает повреждение мозга. Ограничениями исследования также являются небольшое количество участников и то, что МРТ-сканирование проводилось только один раз.

Ученые отметили, что подобные признаки в мозге не обязательно означают деменцию или ухудшение когнитивных способностей. Тем не менее, результаты показывают, что длительное клиническое ожирение может являться фактором риска для здоровья сосудов головного мозга.