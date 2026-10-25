Ученые выявили скрытую угрозу ожирения для мозга

·47·Здоровье
Ученые выявили скрытую угрозу ожирения для мозга

Ученые из Университета штата Луизиана выяснили, что ожирение на протяжении многих лет связано с ухудшением здоровья мозга в среднем возрасте. Согласно исследованию, у людей с клиническим ожирением признаки повреждения мелких кровеносных сосудов головного мозга встречаются в два раза чаще. Результаты были опубликованы в журнале Neurology Open Access.

В исследовании приняли участие 190 человек — участники проекта «Bogalusa Heart Study», начатого в 1972 году. Их здоровье отслеживалось с 1985 года, а МРТ головного мозга проводилась в 2017–2025 годах, когда средний возраст участников составлял 56,5 лет. У 133 участников, то есть у 70 процентов, в определенный период жизни наблюдалось клиническое ожирение.

Ученые использовали не только индекс массы тела, но и критерии комиссии «The Lancet», отделив метаболически здоровое ожирение от клинического ожирения, сопровождающегося нарушениями обмена веществ.

Результаты показали, что чем дольше человек жил с клиническим ожирением, тем больше в его мозге было признаков, называемых гиперинтенсивностью белого вещества. Эти признаки, проявляющиеся на МРТ в виде ярких точек, связаны с повреждениями мелких кровеносных сосудов мозга. У людей старше 50 лет, страдающих клиническим ожирением, такие признаки обнаруживались в два раза чаще по сравнению с участниками, у которых ожирения никогда не наблюдалось.

«У людей, которые на протяжении десятилетий чаще сталкивались с клиническим ожирением, в среднем возрасте здоровье мозга оказалось хуже», — отметил руководитель исследования Оуэн Кармайкл.

Специалисты подчеркивают, что это состояние может быть связано с повышенным артериальным давлением, диабетом и нарушением липидного обмена. Кроме того, не исключено, что воспалительные процессы в организме и инсулинорезистентность также влияют на сосуды головного мозга.

Однако исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что ожирение напрямую вызывает повреждение мозга. Ограничениями исследования также являются небольшое количество участников и то, что МРТ-сканирование проводилось только один раз.

Ученые отметили, что подобные признаки в мозге не обязательно означают деменцию или ухудшение когнитивных способностей. Тем не менее, результаты показывают, что длительное клиническое ожирение может являться фактором риска для здоровья сосудов головного мозга.

Университет штата ЛуизианаBogalusa Heart StudyNeurology Open Accessожирение
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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