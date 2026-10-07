Объявлены обладатели Нобелевской премии по химии 2026 года

·3·Мир
Объявлены обладатели Нобелевской премии по химии 2026 года

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук официально объявил имена лауреатов престижной премии по химии 2026 года. Согласно официальному заявлению комитета, в текущем году высшей научной награды удостоились известный французский ученый Анри Б. Каган (Хенри Б. Каган) и японский химик Кенсо Соаи (Кенсо Соаи).

Исследователи обогатили сокровищницу мировой науки своими фундаментальными инновациями, ставшими причиной революционных изменений в области органической химии.

Достижение в асимметричном синтезе: за что именно присуждена премия?

Исследования ученых имеют важное значение в процессе современной фармацевтики и создания новых материалов:

  • Официальная формулировка: по заключению Нобелевского комитета, премия присуждена «за открытие нелинейных эффектов и явления автокатализа в асимметричном органическом синтезе» («фор те дисковерй оф нон-линеар еффектс анд аутокаталйсис ин асймметрик органик сйнтесис»);

  • Практическое значение: расширились возможности контроля форм молекул, похожих друг на друга как зеркальное отражение, но обладающих разным действием (хиральность), и точного синтеза необходимых веществ;

  • Значение для фармацевтики: данные открытия служат кардинальному улучшению системы безопасного и недорогого производства высокоэффективных лекарственных средств, особенно с меньшими побочными эффектами.

Размер премии и детали научного сезона

Условия награждения победителей в рамках Нобелевской недели имеют традиционные финансовые показатели:

  • Финансовый фонд: в 2026 году призовой фонд по каждой номинации составляет 12 миллионов шведских крон (около 1,2 миллиона долларов США);

  • Распределение: эта сумма, выделенная по химии, будет поровну разделена между двумя лауреатами;

  • Предыдущие анонсы: напомним, что Zamin.уз ранее предоставлял подробную информацию об обладателях Нобелевской премии 2026 года в области медицины и физиологии, а также физики.

Это достижение Анри Кагана и Кенсо Соаи стало мировым признанием их многолетних кропотливых исследований в одной из самых сложных областей современной химии.

Нобелевская премия 2026Анри Б. КаганКенсо Соаиасимметричный органический синтез
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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