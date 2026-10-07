Объявлены обладатели Нобелевской премии по химии 2026 года
Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук официально объявил имена лауреатов престижной премии по химии 2026 года. Согласно официальному заявлению комитета, в текущем году высшей научной награды удостоились известный французский ученый Анри Б. Каган (Хенри Б. Каган) и японский химик Кенсо Соаи (Кенсо Соаи).
Исследователи обогатили сокровищницу мировой науки своими фундаментальными инновациями, ставшими причиной революционных изменений в области органической химии.
Достижение в асимметричном синтезе: за что именно присуждена премия?
Исследования ученых имеют важное значение в процессе современной фармацевтики и создания новых материалов:
Официальная формулировка: по заключению Нобелевского комитета, премия присуждена «за открытие нелинейных эффектов и явления автокатализа в асимметричном органическом синтезе» («фор те дисковерй оф нон-линеар еффектс анд аутокаталйсис ин асймметрик органик сйнтесис»);
Практическое значение: расширились возможности контроля форм молекул, похожих друг на друга как зеркальное отражение, но обладающих разным действием (хиральность), и точного синтеза необходимых веществ;
Значение для фармацевтики: данные открытия служат кардинальному улучшению системы безопасного и недорогого производства высокоэффективных лекарственных средств, особенно с меньшими побочными эффектами.
Размер премии и детали научного сезона
Условия награждения победителей в рамках Нобелевской недели имеют традиционные финансовые показатели:
Финансовый фонд: в 2026 году призовой фонд по каждой номинации составляет 12 миллионов шведских крон (около 1,2 миллиона долларов США);
Распределение: эта сумма, выделенная по химии, будет поровну разделена между двумя лауреатами;
Предыдущие анонсы: напомним, что Zamin.уз ранее предоставлял подробную информацию об обладателях Нобелевской премии 2026 года в области медицины и физиологии, а также физики.
Это достижение Анри Кагана и Кенсо Соаи стало мировым признанием их многолетних кропотливых исследований в одной из самых сложных областей современной химии.
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