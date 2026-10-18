"В ближайшие 10 лет привычные профессии исчезнут": экономист раскрыл угрозу сверхвысокого интеллекта

·77·Мир
"В ближайшие 10 лет привычные профессии исчезнут": экономист раскрыл угрозу сверхвысокого интеллекта

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил о тяжелых последствиях стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), а также попыток человечества создать «сверхвысокий интеллект» (Суперинтеллигенке).

По словам всемирно известного ученого-экономиста, если коренным образом не изменить направление развития этих технологий, уже в ближайшие 10 лет традиционный рынок труда может полностью исчезнуть.

«Рынков труда не останется»: Угроза сверхвысокого интеллекта

Дарон Аджемоглу отметил, что конечной целью индустрии искусственного интеллекта является создание разума, превосходящего все умственные способности человека, и раскрыл ожидаемые в связи с этим угрозы:

  • Исчезновение профессий: «Если мы даже приблизимся к такому сверхвысокому интеллекту, рынок труда полностью исчезнет. В результате останутся лишь простые физические рабочие, инженеры узкой специализации или небольшое число крупных предпринимателей...»;

  • Сроки угрозы: По словам ученого, эта угроза наступит не сегодня и не завтра, но в следующее десятилетие она может стать горькой реальностью, с которой столкнется человечество;

  • Угроза демократии: Такая бесконтрольная технология не только обесценит рабочую силу, но и несет в себе риск крушения институтов демократии, являющихся основой государственного управления и гражданского общества.

      Путь спасения: заставить технологии служить человеку

      Для предотвращения глобального экономического кризиса нобелевский лауреат предложил конкретные решения:

      • Изменение стратегии: Искусственный интеллект нужно перенаправить не на полную замену человека, а на повышение эффективности труда работников и оказание им содействия;

      • Приоритет интересов человека: Технологические разработки должны служить не оставлению миллионов людей без работы, а удовлетворению человеческих потребностей и созданию новых возможностей.

      К сведению: кто такой Дарон Аджемоглу?

      Дарон Аджемоглу — известный турецко-американский экономист, профессор ведущего мирового вуза — Массачусетского технологического института (МИТ):

      • Научный статус: Он является действительным членом Канадского института перспективных исследований, Американской академии искусств и наук, Национальной академии наук США и Турецкой академии наук;

      • Нобелевская премия–2024: В 2024 году Дарон Аджемоглу вместе с Саймоном Джонсоном и Джеймсом Робинсоном был удостоен престижной Нобелевской премии по экономике «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние».

      Предупреждение столь крупного ученого показывает, что сохранение баланса между человеческим трудом и искусственным интеллектом в будущем напрямую зависит от глобальных решений, принимаемых сегодня.

    Дарон АджемоглуИскусственный интеллектНобелевская премияРынок труда
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    Shuhrat Razzakov
    «ZAMIN.UZ» редактор

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