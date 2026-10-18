"В ближайшие 10 лет привычные профессии исчезнут": экономист раскрыл угрозу сверхвысокого интеллекта

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил о тяжелых последствиях стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), а также попыток человечества создать «сверхвысокий интеллект» (Суперинтеллигенке).

По словам всемирно известного ученого-экономиста, если коренным образом не изменить направление развития этих технологий, уже в ближайшие 10 лет традиционный рынок труда может полностью исчезнуть.

«Рынков труда не останется»: Угроза сверхвысокого интеллекта

Дарон Аджемоглу отметил, что конечной целью индустрии искусственного интеллекта является создание разума, превосходящего все умственные способности человека, и раскрыл ожидаемые в связи с этим угрозы: