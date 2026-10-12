Объявлены обладатели Нобелевской премии по экономике 2026 года

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук официально объявил имена лауреатов престижной премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год. Высшая мировая научная награда и денежная премия в размере 1,2 миллиона долларов США будут поровну разделены между двумя выдающимися американскими экономистами — Робертом Э. Холлом (Роберт Э. Халл) и Майклом Вудфордом (Мичаел Вудфорд).

Это решение нашло свое подтверждение на официальной странице Нобелевского комитета.

За какое научное достижение присуждена премия?

Ученые были удостоены награды за укрепление связи между двумя важнейшими полюсами экономической теории — мелкими экономическими субъектами и общей государственной экономикой:

Официальная формулировка: Высокая награда присуждена ученым «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации» («фор микроекономик фундатионс оф макроекономик стабилисатион»);

Суть научного открытия: Исследования Холла и Вудфорда на основе точных экономических моделей обосновали, как решения потребителей и бизнеса влияют на инфляцию, рыночные колебания и финансовую стабильность в масштабах всего государства.

Практическое значение и международное признание

Премия в области экономики традиционно является завершающей точкой Нобелевской недели:

Призовой фонд: Общая денежная премия в размере 1,2 миллиона долларов делится поровну между двумя американскими исследователями;

Руководство для центральных банков: Теоретические механизмы, разработанные учеными, сегодня активно используются ведущими финансовыми регуляторами и центральными банками мира для борьбы с кризисами и правильного определения политики процентных ставок.

Данный выбор Нобелевского комитета в очередной раз показал, насколько важно глубоко учитывать микроэкономические факторы и поведение реальных участников рынка при принятии глобальных макроэкономических решений.