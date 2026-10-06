Революция в медицине: Нобелевская премия 2026 года присуждена основоположникам оптогенетики

·30·Мир
Революция в медицине: Нобелевская премия 2026 года присуждена основоположникам оптогенетики

В столице Швеции Стокгольме началась традиционная Нобелевская неделя. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Нобелевского комитета, Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026 года присуждена группе международных ученых — Карлу Диссероту, Питеру Хегеманну и Георгу Нагелю.

Главная мировая научная награда присуждена ученым за совершившие коренной перелом в нейробиологии и медицине «открытия в области управляемых с помощью света ионных каналов и оптогенетики».

Что такое оптогенетика и что она дает человечеству?

Технология, изобретенная и развитая учеными, открыла новую эру в лечении болезней мозга и нервной системы в медицине:

  • Клетки, управляемые светом: Исследователи определили специальные белки и ионные каналы, активируемые под воздействием света, и разработали механизм их внедрения в нервные клетки (нейроны);

  • Точечное воздействие на нейроны: С помощью метода оптогенетики ученые получили возможность точно активировать или отключать отдельные нейроны мозга в живом организме с помощью лазера или светового луча;

  • Лечение тяжелых заболеваний: Это открытие создало огромный практический фундамент для понимания и эффективного лечения таких тяжелых неврологических проблем, как болезни Паркинсона, Альцгеймера, эпилепсия, депрессия и потеря зрения.

Призовой фонд обновлен: 12 миллионов шведских крон

В 2026 году Нобелевский фонд объявил об увеличении финансового объема премии:

  • Рекордная сумма: Стоимость награды по всем направлениям (физиология и медицина, физика, химия, литература и премия мира) составляет 12 миллионов шведских крон (около 1,2 миллиона долларов США);

  • Динамика последних лет: За последние пять лет фонд дважды пересматривал размер премии. Если в 2021 и 2022 годах он составлял 10 миллионов крон, то в 2023 году был увеличен до 11 миллионов крон и сохранялся на этом уровне в 2024–2025 годах.

Тайна 50 лет: Кто были другие претенденты?

Согласно строгим правилам Нобелевского фонда, имена других ученых, выдвинутых в текущем году на соискание премии по медицинскому направлению, оценочные ведомости и результаты голосования полностью засекречены.

Эти исторические документы будут обнародованы ровно через полвека — только в 2076 году. А пока мировое научное сообщество приветствует историческую победу трех исследователей, указавших путь к разгадке тайн мозга.

Нобелевская премия 2026ОптогенетикаКарл ДиссеротПитер Хегеманн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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