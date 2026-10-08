61-летняя бабушка простояла в планке 5 часов и обновила мировой рекорд (видео)

·67·Мир
61-летняя бабушка простояла в планке 5 часов и обновила мировой рекорд (видео)

То, что возможности человека не имеют границ, всему миру в очередной раз доказала канадская спортсменка Донна Джин Уайлд. Встретившая 61-летие, мать 5 детей и бабушка 12 внуков простояла в одном из самых сложных статических упражнений — «планке» — ровно 5 часов, установив очередной поразительный мировой рекорд.

Этим результатом спортсменка не только обновила собственный прежний показатель, но и подняла женский рекорд на новую высоту, приведя в изумление социальные сети и спортивную общественность.

Железная воля и рекордные показатели

Этот исторический результат Донны Джин Уайлд был официально зафиксирован на глазах у сотен зрителей и судей:

  • Почти 5 часов непрерывной выносливости: спортсменка успешно преодолела отметку в 5 часов в идеальном техническом положении, с упором на локти;

  • Сама побил свой рекорд: Донна и раньше обладала мировым рекордом по планке среди женщин и в этот раз еще больше улучшила свой результат;

  • Непревзойденная и в отжиманиях: она лидирует не только в статических, но и в динамичных упражнениях — спортсменка также является мировой рекордсменкой по отжиманиям от пола за один час, показав результат в 1 575 раз за 60 минут.

Ключ к успеху — огромная поддержка семьи

За столь высокой физической устойчивостью нашей героини стоит исксторонняя поддержка ее большой и дружной семьи:

  • Внуки на трибунах: 5 детей и 12 внуков Донны во все минуты испытаний стояли на трибунах, неустанно поддерживая ее и заряжая духом победы;

  • Пример для молодого поколения: как подчеркивает спортсменка, ее цель — на практике показать молодежи, что здоровый образ жизни, распорядок дня и сила воли помогают покорять вершины в любом возрасте.

Этот подвиг Донны Джин Уайлд еще раз наглядно продемонстрировал, что потенциал человеческого тела определяется не возрастом в паспорте, а трудом и целеустремленностью.

Донна Джин Уайлдмировой рекорд по планкеканадская спортсменкамировой рекорд (планка)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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