Братья, боровшиеся 17 лет за мать, одержали победу в суде

Трое братьев-шотландцев — Майкл, Роберт и Дэвид Портер — на протяжении 17 лет боролись за то, чтобы наказать убийцу их матери Джин Хенлон. Несмотря на многолетние судебные процессы, неоднократно закрытые расследования и отчаяние, они в конечном итоге добились справедливости.

Всё началось в 2009 году с звонка из Интерпола. Власти сообщили семье, что Джин Хенлон бесследно исчезла на острове Крит. 53-летняя женщина должна была присматривать за местным ребёнком, но когда она не вышла на работу, тревога усилилась.

Вскоре её тело было найдено в воде. Греческие власти первоначально квалифицировали происшествие как несчастный случай. Однако дети поверили, что ранения на теле матери, особенно следы сильного удара по затылку, не были случайностью. Они потребовали проведения повторной судебно-медицинской экспертизы, в результате которой было установлено, что на теле женщины имелись следы борьбы.

После этого братья начали долгую борьбу за справедливость. В последующие годы дело четыре раза закрывалось и вновь открывалось. Даже двое человек были ошибочно заподозрены, однако никаких конкретных результатов достигнуто не было.

В конце 2023 года семья наняла частного детектива Хариса Верамона. Он тщательно изучил личный дневник Джин Хенлон. В дневнике женщина писала, что в начале 2009 года прекратила отношения с мужчиной, с которым непродолжительно встречалась.

По мнению следователей, подозреваемый не смог смириться с расставанием и полагал, что Джин завела отношения с другим мужчиной. Были повторно проанализированы новые показания свидетелей и предыдущие свидетельские заявления, и было собрано достаточно доказательств для вынесения обвинения в суд.

Спустя 17 лет трое братьев вновь вернулись на Крит и дали показания в суде против человека, обвиняемого в убийстве их матери. В ходе судебного процесса судебно-медицинский эксперт заявил, что Джин Хенлон могла быть ещё жива после сильного удара по голове и лишь затем брошена в воду.

В результате судьи и присяжные после примерно трёхчасового обсуждения единогласно признали подозреваемого виновным в убийстве. Однако с учётом его психического заболевания ответственность была частично смягчена.

Виновный был приговорён к 10 годам лишения свободы. Однако согласно греческому законодательству, он не будет отправлен в тюрьму до рассмотрения апелляционной жалобы.

После оглашения приговора Майкл Портер сказал: «Мы очень тяжело боролись ради этого дня. Наконец-то голос нашей матери был услышан».

Его брат Роберт, в свою очередь, подчеркнул: «Я благодарен за то, что посторонние люди, выслушав правду о нашей матери, приняли правильное решение. Это — настоящая победа».

Адвокат семьи Апостолос Ксиритакис также отметил, что это дело стало самым продолжительным процессом в его практике, и что после 17 лет борьбы справедливость восторжествовала. Однако, учитывая, что апелляционный процесс ещё впереди, он подчеркнул, что борьба ещё не полностью завершена.