Отменят ли пошлины? Важный поворот в острой торговой войне между США и Канадой

·38·Мир
Отменят ли пошлины? Важный поворот в острой торговой войне между США и Канадой

В ожесточенном торговом противостоянии, которое уже несколько месяцев продолжается между двумя крупнейшими экономическими партнерами на североамериканском континенте — США и Канадой, произошел важный поворот. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что Вашингтон и Оттава «очень близки» к подписанию нового всеобъемлющего торгового соглашения.

Как сообщает агентство Ассокиатед Пресс (AP), глава Белого дома, прибывший на митинг в штате Айова, сообщил о значительном прогрессе в двусторонних переговорах и разработке концепции взаимовыгодной сделки.

Заявление Трампа: интересы фермеров и проект Кейстоне КсЛ

Дональд Трамп подчеркнул, что США долгие годы теряли миллиарды долларов в торговых отношениях с Канадой, и заявил, что предстоящее соглашение в корне изменит эту ситуацию:

  • Льготы для американских фермеров: В рамках соглашения предусмотрено полное освобождение американских сельскохозяйственных производителей от пошлин, которые они платили за канадскую продукцию;

  • Возобновление строительства трубопровода Кейстоне КсЛ: Одним из важных пунктов переговоров является возобновление строительства спорного трансграничного нефтепровода Кейстоне КсЛ, поставляющего канадскую нефть в США;

  • Взаимная выгода: По словам президента, подготавливаемый документ будет абсолютно выгоден как американским фермерам и экономике США, так и Канаде. В настоящее время стороны обсуждают последние технические детали.

Конструктивный сигнал от Марка Карни: переговоры продолжатся в ближайшие недели

Премьер-министр Канады Марк Карни также оценил телефонный разговор с Трампом как «конструктивный и продуктивный»:

  • Суверенитет Канады и расходы семей: Карни отметил, что предстоящее соглашение будет направлено на создание новых рабочих мест в обеих странах, снижение расходов семей, а также на защиту национальных интересов, культуры и суверенитета Канады;

  • Дипломатический процесс: Рабочие группы и переговорщики обеих стран будут активно работать в ближайшие недели для подготовки окончательного договора.

Как началась торговая война на 20 миллиардов долларов?

Торговое противостояние между США и Канадой обострилось в летние месяцы:

  • Июльский удар Вашингтона: В ответ на ограничения, введенные Канадой на квоты по автомобилям, алкоголю и молочной продукции, Трамп ввел 50-процентные пошлины на канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов, которые вступили в силу 22 августа;

  • Ответная мера Оттавы 8 сентября: В ответ на это Канада ввела пошлины до 50 процентов на американскую сталь, алюминий, молочную продукцию, сельскохозяйственную технику и бытовую электронику на сумму 20 миллиардов долларов.

Если новое соглашение между Трампом и Карни будет официально подписано, это положит конец взаимной тарифной войне в Северной Америке на 40 миллиардов долларов, а транзитные и энергетические проекты вновь оживут.

Дональд ТрампKeystone XLторговые отношения США-КанадаМарк Карни
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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