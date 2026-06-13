Первая ничья на мундиале: Канада спаслась на последних минутах

13 июня завершился матч 1-го тура группы «Б» чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. В интересном и бескомпромиссном поединке команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, была официально зафиксирована первая ничья на мундиале.

Матч, прошедший на стадионе «Бимо Филд» в Торонто, обслуживал аргентинский арбитр Факундо Тельо. Несмотря на то, что обе команды боролись за победу, победитель выявлен не был.

Счет был открыт на 21-й минуте игры. Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич точным ударом вывел свою команду вперед. Канада усилила давление в концовке встречи, и на 79-й минуте Кайл Ларин сравнял счет. Его гол спас канадцев от поражения.

На 84-й минуте защитник и капитан сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац был вынужден покинуть поле из-за травмы. При этом сборная Канады набрала свое первое очко в истории чемпионатов мира.

После этого результата сборные Канады и Боснии и Герцеговины набрали по одному очку и расположились на первом и втором местах в турнирной таблице группы соответственно. В другом матче группы сборные Катара и Швейцарии встретятся в ночь на 13 июня.

В следующем туре Канада 19 июня сыграет против Катара, а 24 июня встретится со Швейцарией. Сборная Боснии и Герцеговины 18 июня сыграет против Швейцарии, а 24 июня сразится с Катаром.