Первая ничья на мундиале: Канада спаслась на последних минутах

·1·Спорт
Первая ничья на мундиале: Канада спаслась на последних минутах

13 июня завершился матч 1-го тура группы «Б» чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Боснии и Герцеговины. В интересном и бескомпромиссном поединке команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, была официально зафиксирована первая ничья на мундиале.

Матч, прошедший на стадионе «Бимо Филд» в Торонто, обслуживал аргентинский арбитр Факундо Тельо. Несмотря на то, что обе команды боролись за победу, победитель выявлен не был.

Счет был открыт на 21-й минуте игры. Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич точным ударом вывел свою команду вперед. Канада усилила давление в концовке встречи, и на 79-й минуте Кайл Ларин сравнял счет. Его гол спас канадцев от поражения.

На 84-й минуте защитник и капитан сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац был вынужден покинуть поле из-за травмы. При этом сборная Канады набрала свое первое очко в истории чемпионатов мира.

После этого результата сборные Канады и Боснии и Герцеговины набрали по одному очку и расположились на первом и втором местах в турнирной таблице группы соответственно. В другом матче группы сборные Катара и Швейцарии встретятся в ночь на 13 июня.

В следующем туре Канада 19 июня сыграет против Катара, а 24 июня встретится со Швейцарией. Сборная Боснии и Герцеговины 18 июня сыграет против Швейцарии, а 24 июня сразится с Катаром.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона проявляет интерес к молодому австралийскому талантуБарселона проявляет интерес к молодому австралийскому талантуСегодня, 22:16Должен ли Микки ван де Вен покинуть «Тоттенхэм», чтобы стать лучшим в мире?Должен ли Микки ван де Вен покинуть «Тоттенхэм», чтобы стать лучшим в мире?Сегодня, 21:12Если Реал Мадрид начнет охоту за Родри, Манчестер Сити не сможет его удержатьЕсли Реал Мадрид начнет охоту за Родри, Манчестер Сити не сможет его удержатьСегодня, 20:18«Манчестер Сити» продал защитника Джамая Симпсона-Пьюзи в «Кёльн»«Манчестер Сити» продал защитника Джамая Симпсона-Пьюзи в «Кёльн»Сегодня, 20:17Килиан Мбаппе заявил, что готов стать чемпионом с Францией даже без забитых головКилиан Мбаппе заявил, что готов стать чемпионом с Францией даже без забитых головСегодня, 19:27Остался бы Мохаммед Салах в «Ливерпуле», если бы знал об уходе Арне СлотаОстался бы Мохаммед Салах в «Ливерпуле», если бы знал об уходе Арне СлотаСегодня, 19:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана