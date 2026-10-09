Видео со слепым котом, чувствующим дождь, тронуло всех (видео)

Спокойно сидевший у окна кот кажется наблюдающим за идущим на улице дождем. Но его глаза не видят. Тем не менее, он по-своему ощущает дождливые мгновения: прислушивается к мягкому звуку капель, чувствует запах влаги в воздухе и ощущает прохладный ветерок.

Видео с этим пейзажем привлекло внимание миллионов людей. Оно напомнило многим о простой, но глубокой истине: чтобы чувствовать красоту мира, недостаточно просто видеть.

Иногда, чтобы заметить чудеса вокруг нас, достаточно просто никуда не спешить, прислушаться к звукам и всем своим существом прочувствовать данный момент.