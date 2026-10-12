В эпоху динозавров жило странное существо, похожее на утконоса

Останки древнего животного, найденного на территории Китая, порадовали ученых. Это существо, жившее около 165 миллионов лет назад, внешне напоминает выдру и утконоса. Оно не только передвигалось по суше, но и могло охотиться в воде.

Как сообщает издание Ливе Скиенке, существо по имени Мегакауда сунгеи обитало на территории современной Внутренней Монголии в Китае. Его окаменелости относятся к юрскому периоду, а результаты исследования были опубликованы в октябре 2026 года.

Внешний вид оказался поразительным

По подсчетам ученых, длина животного вместе с хвостом составляла около 50 сантиметров, а вес — в пределах 1–2 килограммов. Его широкий и плоский хвост помогал плавать в воде. Задние лапы также были приспособлены для передвижения в водной среде.

Однако, несмотря на внешнее сходство с современным утконосом, его клюв был устроен не совсем так, как у утконоса. А острые зубы были приспособлены для ловли и поедания мелких животных.

Чем питалось древнее животное?

Исследователи в ходе изучения его останков обнаружили в области желудка кости мелких позвоночных. Это указывает на то, что Мегакауда сунгеи питалось мелкими животными. Оно могло охотиться на рыбу и обитающих в воде саламандр.

По мнению ученых, оно обитало вблизи водоемов и заходило в воду в поисках пищи. Не исключено, что на суше оно укрывалось в норах.

Самое важное открытие связано со строением его горла

Самым удивительным аспектом окаменелостей является то, что костные структуры в области горла животного сохранились очень хорошо. В результате их изучения ученые выяснили, что некоторые особенности процесса глотания, характерные для млекопитающих, сформировались еще в глубокой древности.

Это открытие расширяет знания об эволюции млекопитающих и показывает, что жившие в эпоху динозавров существа имели гораздо более сложный образ жизни, чем мы думали.