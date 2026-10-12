В эпоху динозавров жило странное существо, похожее на утконоса

·54·Мир
В эпоху динозавров жило странное существо, похожее на утконоса

Останки древнего животного, найденного на территории Китая, порадовали ученых. Это существо, жившее около 165 миллионов лет назад, внешне напоминает выдру и утконоса. Оно не только передвигалось по суше, но и могло охотиться в воде.

Как сообщает издание Ливе Скиенке, существо по имени Мегакауда сунгеи обитало на территории современной Внутренней Монголии в Китае. Его окаменелости относятся к юрскому периоду, а результаты исследования были опубликованы в октябре 2026 года.

Внешний вид оказался поразительным

По подсчетам ученых, длина животного вместе с хвостом составляла около 50 сантиметров, а вес — в пределах 1–2 килограммов. Его широкий и плоский хвост помогал плавать в воде. Задние лапы также были приспособлены для передвижения в водной среде.

Однако, несмотря на внешнее сходство с современным утконосом, его клюв был устроен не совсем так, как у утконоса. А острые зубы были приспособлены для ловли и поедания мелких животных.

Чем питалось древнее животное?

Исследователи в ходе изучения его останков обнаружили в области желудка кости мелких позвоночных. Это указывает на то, что Мегакауда сунгеи питалось мелкими животными. Оно могло охотиться на рыбу и обитающих в воде саламандр.

По мнению ученых, оно обитало вблизи водоемов и заходило в воду в поисках пищи. Не исключено, что на суше оно укрывалось в норах.

Самое важное открытие связано со строением его горла

Самым удивительным аспектом окаменелостей является то, что костные структуры в области горла животного сохранились очень хорошо. В результате их изучения ученые выяснили, что некоторые особенности процесса глотания, характерные для млекопитающих, сформировались еще в глубокой древности.

Это открытие расширяет знания об эволюции млекопитающих и показывает, что жившие в эпоху динозавров существа имели гораздо более сложный образ жизни, чем мы думали.

Megacauda sungeiВнутренняя МонголияLive Scienceоктябрь 2026 года
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В степях Китая построили сооружение в виде «упавшей НЛО»В степях Китая построили сооружение в виде «упавшей НЛО»16 июня 12:57Ученые обнаружили 120-миллионлетнего «четверокрылого» динозавраУченые обнаружили 120-миллионлетнего «четверокрылого» динозавра1 октября 02:07Ученые идентифицировали новый вид четырехкрылого динозавраУченые идентифицировали новый вид четырехкрылого динозавра3 октября 15:11Таинственное животное, жившее 240 миллионов лет назад: его останки 60 лет пролежали в музееТаинственное животное, жившее 240 миллионов лет назад: его останки 60 лет пролежали в музее26 сентября 15:56«Не двигается»: Гражданин вызвал полицию из-за раненого оленя — правда всех рассмешила«Не двигается»: Гражданин вызвал полицию из-за раненого оленя — правда всех рассмешила4 сентября 08:36У берегов Колумбии погибла гигантская китовая акула длиной 6 метровУ берегов Колумбии погибла гигантская китовая акула длиной 6 метров4 октября 12:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественность
В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественность