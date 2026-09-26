Таинственное животное, жившее 240 миллионов лет назад: его останки 60 лет пролежали в музее

Ученые обнаружили в Танзании неизвестный науке вид древнего животного, жившего около 240 миллионов лет назад. Самое интересное, что некоторые его останки были найдены еще в 1963 году и с тех пор хранились в музее.

Новый вид получил название Динодонтосаурус исияваманда. Он не относится к динозаврам, а был травоядным животным из группы древних синапсид, которые приходятся родственниками млекопитающим.

Динодонтосаурус исияваманда жил примерно 240 миллионов лет назад.

Изучив его останки, ученые смогли еще больше расширить представления об эволюции и распространении древних животных.

Останки этого животного ранее находили только в Южной Америке. Новые же образцы, выявленные в Танзании, показывают, что представители Динодонтосаурус жили и на территории Африки. Еще один удивительный аспект находки заключается в том, что некоторые окаменелости пролежали в музее более 60 лет и были заново исследованы в результате новых изысканий.

Подобные открытия могут помочь лучше понять распространение и эволюцию животных, живших в эпоху, предшествовавшую появлению динозавров.