Таинственное животное, жившее 240 миллионов лет назад: его останки 60 лет пролежали в музее
Ученые обнаружили в Танзании неизвестный науке вид древнего животного, жившего около 240 миллионов лет назад. Самое интересное, что некоторые его останки были найдены еще в 1963 году и с тех пор хранились в музее.
Новый вид получил название Динодонтосаурус исияваманда. Он не относится к динозаврам, а был травоядным животным из группы древних синапсид, которые приходятся родственниками млекопитающим.
Динодонтосаурус исияваманда жил примерно 240 миллионов лет назад.
Изучив его останки, ученые смогли еще больше расширить представления об эволюции и распространении древних животных.
Останки этого животного ранее находили только в Южной Америке. Новые же образцы, выявленные в Танзании, показывают, что представители Динодонтосаурус жили и на территории Африки. Еще один удивительный аспект находки заключается в том, что некоторые окаменелости пролежали в музее более 60 лет и были заново исследованы в результате новых изысканий.
Подобные открытия могут помочь лучше понять распространение и эволюцию животных, живших в эпоху, предшествовавшую появлению динозавров.
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