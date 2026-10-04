У берегов Колумбии погибла гигантская китовая акула длиной 6 метров

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У берегов Колумбии погибла гигантская китовая акула длиной 6 метров

На тихоокеанском побережье Колумбии выброшенная на берег гигантская китовая акула длиной почти 20 футов (около 6 метров) погибла.

Китовая акула (Рхинкодон тйпус), считающаяся самой большой рыбой в мире, была найдена в среду утром, 30 сентября, на песке у отдаленного пляжа в районе Набуга. Огромное животное, чья длина сопоставима с размером небольшой лодки, в момент обнаружения было еще живым.

Местные жители попытались помочь акуле. Сельчане поливали ее тело морской водой и пытались с помощью лодок оттащить обратно в воду с отмели, куда ее выбросило. Однако подвесные моторы лодок оказались недостаточно мощными, чтобы сдвинуть гигантское животное.

Когда на побережье Набуги прибыли сотрудники по охране окружающей среды, китовая акула уже была мертва.

Кодечоко, региональная экологическая организация на севере тихоокеанского региона Колумбии, незамедлительно задействовала специальный протокол, установленный для диких животных, которые запутались в море или выбросились на берег.

На место происшествия были направлены подразделения береговой охраны, представители местных властей и экологических организаций. Однако плохая сотовая связь, труднодоступность местности и необходимость добираться из городка на лодке примерно полтора часа задержали спасательные работы.

Заместитель директора Кодечоко Кари Санчес Минота сообщила, что к моменту прибытия специалистов на берег животное уже погибло, и процесс утилизации его туши в установленном порядке начался немедленно.

Позже специалист сообщила, что у морского обитателя были взяты специальные образцы. Причиной стало то, что время выброса китовой акулы на берег не совпадает с обычным сезоном миграции для этого вида.

«Сейчас для этого вида не сезон миграции. Поэтому нам нужно выяснить, что стало причиной гибели этого животного», — сказала Санчес Минота.

В ходе проверок будет изучено, стали ли причиной гибели акулы видимые травмы, различные заболевания, попадание в рыболовные снасти или тяжелые природные условия в море.

Sohilga chiqib qolgan ulkan kit akulasi atrofida odamlar to‘plangan.

В заявлении Кодечоко также подчеркивается важность забора образцов, поскольку выброс китовой акулы на берег пришелся не на типичный для данного района сезон.

Обычно китовые акулы приплывают к этим берегам Колумбии весной, чтобы питаться планктоном и мелкой рыбой. В открытом море их можно встретить и в другие сезоны. Однако обнаружение такого животного в самом конце сентября в непосредственной близости от берега является необычным явлением.

В видеоролике, снятом на месте происшествия и распространившемся в социальных сетях, представитель местных жителей также выразил свою озабоченность. По его словам, жители Набуги не знали, как вытащить выброшенную на берег гигантскую китовую акулу, и попросили помощи у властей.

Местные жители пытались переместить животное, но моторы лодок оказались недостаточно мощными. Поэтому отмечалось, что для вывоза ее с побережья необходим более мощный мотор.

Как сообщает Нид То Кнов, ответственные органы также приступили к работам по утилизации туши животного. Это направлено на снижение возможных санитарных рисков и угроз загрязнения для здоровья населения и окружающей среды.

Санчес Минота порекомендовала местным жителям не прикасаться руками к выброшенным на берег морским животным. Она подчеркнула, что морские обитатели могут быть переносчиками паразитов, способных повлиять на здоровье человека.

В настоящее время специалисты работают над выяснением причин, по которым китовая акула выбросилась на берег, и факторов, повлиявших на ее гибель.

Китовые акулы — это фильтрующие морские животные, являющиеся самыми крупными рыбами на Земле. Длина взрослых китовых акул может достигать 12–20 метров, а вес — около 20 тонн.

Этот вид внесен Международным союзом охраны природы (МСОП) в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

НабугаКитовая акула выбросилась на берегCodechocóТихоокеанское побережье Колумбии
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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