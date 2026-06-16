В степях Китая построили сооружение в виде «упавшей НЛО»

В бескрайних степях Внутренней Монголии в Китае была возведена необычная арт-галерея под названием Праирие Ark. Внешний вид здания напоминает упавшую на землю летающую тарелку.

Авторы проекта вдохновлялись произведениями научной фантастики. Именно поэтому галерея была намеренно построена в малонаселенном районе, близ пустыни.

Архитекторы стремились создать гармонию природы и футуристического дизайна. Издалека сооружение действительно похоже на космический корабль, потерпевший крушение в степи.

Вход в галерею бесплатный. На территории также имеется специальная смотровая башня для гостей.

Здание становится не только центром искусства, но и популярным местом для туристов и фотографов.