В Мекке казнены двое граждан Бангладеш: подробности резонансного инцидента (видео)

В Саудовской Аравии приведение в исполнение высшей меры наказания — смертной казни в отношении двух граждан Бангладеш вызвало широкий международный резонанс и бурную реакцию у общественности Бангладеш.

Согласно официальному заявлению Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, смертный приговор, вынесенный в отношении гражданина Бангладеш — Назрула Ислама Абдула Басира и гражданки — Сити Ахтар за совершение «действий, несовместимых с неизбежными нормами и нормами приличия» 14 октября текущего года в одной из мечетей города Мекки, был приведен в исполнение по королевскому указу.

Как все произошло на самом деле?

Официальные и дипломатические источники раскрыли следующие подробности ситуации:

Обвинение в нарушении святыни мечети: Саудовские официальные лица подчеркнули, что подсудимые совершили тяжкое моральное преступление (по некоторым данным, прелюбодеяние / недозволенную близость), посягнувшее на уважение и чистоту священного места. Наказание было назначено в соответствии с правилами «тазир» (дискреционное наказание) в саудовском законодательстве по строгому решению судей;

Слухи в социальных сетях: Хотя в сети широко распространялись утверждения о том, что они якобы просто «поцеловались» или «поцеловал живот своей беременной жены», в официальном заявлении Саудовской Аравии точные детали поступка не раскрывались;

Статус супругов: Семья погибшего мужчины сообщила журналистам, что не знает эту женщину и она не является законной женой их сына, из-за чего под вопросом остается даже тот факт, состояли ли они в браке.

Дипломатический конфликт: почему Бангладеш возмущен?

Самым серьезным аспектом этого события стало то, что казнь была проведена втайне от официальных властей Бангладеш:

Казнь без предупреждения: Министерство иностранных дел Бангладеш заявило, что узнало об этом только после того, как его граждане были казнены 14 октября;

Дипломатическая нота: Посол Саудовской Аравии был вызван в Министерство иностранных дел в Дакке, ему вручили официальную ноту в связи с нарушением требований Венской конвенции и тем, что консульство не было заблаговременно проинформировано;

Тела были возвращены: Тела казненных граждан были доставлены в Бангладеш в специальных гробах и переданы их близким, что вызвало резкие протесты среди населения страны и правозащитников.

Строгие законы в священных городах

Данный трагический инцидент стал серьезным предупреждением для всех иностранных граждан, посещающих Мекку и Медину с паломническими или рабочими поездками: