В американском штате Техас процесс приведения в исполнение смертной казни 70-летнего заключенного Рейнальдо Деннеса занял более часа. Медицинский персонал столкнулся с трудностями при поиске подходящей вены для введения смертельной инъекции. После начала процедуры заключенный около трех минут стонал от боли и молил Бога прекратить его страдания. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Известно, что Деннес был приговорен к смертной казни за убийство и разбойное нападение на торговца ювелирными изделиями Яноша Сюча, совершенные в Хьюстоне в январе 1996 года. Он был признан виновным в 1997 году.

Казнь состоялась 19 ноября в тюрьме города Хантсвилл. В начале процесса сотрудники несколько раз пытались найти вену для введения смертельного препарата пентобарбитала. В конечном итоге иглы были установлены в левую ногу и левую сторону шеи.

Как только препарат начал поступать в организм, Деннес начал стонать от боли. Он неоднократно повторял: «Это ненормально», прося Бога избавить его от мучений. Также он жаловался на сильную боль в правой ноге.

Корреспондент Ассокиатед Пресс Майкл Грацик, присутствовавший при казни, заявил, что этот случай резко отличался от сотен других исполнений приговоров, свидетелем которых он был за время своей карьеры. По его словам, заключенный стонал от боли около трех минут.

Представитель тюремной администрации Аманда Эрнандес подчеркнула, что все процедуры проводились в установленном порядке. По ее словам, заключенный жаловался на боль еще до введения препарата, указывая на участки тела, куда инъекция не делалась. В связи с этим представитель предположила, что Деннес мог преувеличивать боль или намеренно имитировать страдания.

Смерть заключенного была констатирована в 19:08, спустя 63 минуты после того, как его начали привязывать к каталке. События, произошедшие во время казни, вновь усилили дискуссии в США о методах приведения в исполнение смертной казни и их влиянии на здоровье человека.