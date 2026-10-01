Выжившая после смертельной инъекции Кристл Пайк: в США приостановлено приведение приговора в исполнение

В одной из тюрем строгого режима в штате Теннесси, США, произошло редкое и из ряда вон выходящее событие. Приведение в исполнение высшей меры наказания в отношении 50-летней заключенной Кристл Пайк, приговоренной к смертной казни, было неожиданно отменено.

Несмотря на то, что заключенной ввели две последовательные дозы специального препарата, приводящего к смерти, инъекция не дала ожидаемого биологического результата, и она осталась жива.

Экстренная эвакуация из камеры смертников в больницу

Поскольку во время приведения в исполнение высшей меры препарат не подействовал и состояние заключенной ухудшилось, процесс пришлось срочно остановить:

Экстренная помощь: Тюремный медперсонал и надзиратели незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи;

Госпитализация: Заключенная была экстренно доставлена на машине скорой помощи из здания тюрьмы в ближайшую больницу и помещена под наблюдение врачей;

Исполнение приговора отложено: Из-за возникших медицинских и технических неполадок официальные лица приняли решение отложить приведение приговора в исполнение до конца 2026 года.

Очередной сбой в системе и правовые споры

Эта неудачная попытка еще больше обострила споры о качестве, безопасности и соответствии принципам гуманности смертельных инъекций, применяемых для казней в пенитенциарной системе США.

Подобные сбои и медицинские ошибки в протоколах казней посредством инъекций расцениваются правозащитниками и адвокатами как «бесчеловечное и жестокое обращение» с заключенной. В настоящее время местные органы юстиции и исполнения наказаний проводят официальное расследование того, почему ядовитый препарат не подействовал и что стало причиной этой ситуации.