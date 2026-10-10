В США заключенного, ждавшего смертной казни 50 лет, спасли от казни

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис отменил ордер на казнь 74-летнего Уильяма Томпсона, приговоренного к смертной казни за жестокое убийство, совершенное почти 50 лет назад. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост».

Отмечается, что казнь Томпсона была назначена на 14 октября текущего года. Однако 9 октября, всего за пять дней до ее осуществления, губернатор принял решение об отмене соответствующего документа, разрешающего исполнение приговора. ДеСантис пока не раскрыл причины, побудившие его принять такое решение.

По данным издания, сообщается, что Уильям Томпсон страдает деменцией и серьезными когнитивными нарушениями. Адвокат заключенного Бриттни Лейси заявила о резком ухудшении состояния его здоровья и подчеркнула необходимость оказания срочной медицинской помощи.

Согласно заключению нейропсихолога Роберта Оау, Томпсон утратил умственные способности, необходимые для понимания сути надвигающейся казни и причины применения к нему такого наказания. Таким образом, психическое и когнитивное состояние заключенного стало важным фактором в вопросе его казни.

Убийство было совершено в 1976 году

Томпсон был признан виновным в убийстве женщины по имени Салли Ивестер вместе со своим сообщником Рокко Сураче в 1976 году. По данным следствия, мужчины потребовали у женщины 200 долларов, однако Ивестер смогла дать им лишь 25 долларов.

После этого они жестоко обошлись с женщиной: избивали ее цепями, жгли сигаретами и подвергали пыткам. Затем они потребовали, чтобы она позвонила матери и попросила дополнительных денег. Ивестер скончалась в результате полученных тяжелых телесных повреждений и травм внутренних органов.

Уильям Томпсон изначально был приговорен к смертной казни в 1976 году. Однако впоследствии его приговор был отменен, и он избегал казни в 1982 и 1987 годах. А в 1989 году ему вновь назначили смертную казнь. С тех пор Томпсон числился среди заключенных, ожидавших казни в США.

Психическое состояние заключенного стало правовым вопросом

Для справки, Восьмая поправка к Конституции США запрещает жестокие и необычные наказания. Вопрос о казни заключенных, которые из-за психического заболевания или когнитивных нарушений не могут осознать суть и причину своей казни, также может столкнуться с правовыми ограничениями, связанными с данным конституционным правилом.

Пока причины отмены губернатором Флориды Роном ДеСантисом ордера на казнь Томпсона официально не разглашаются. В связи с этим для окончательного заключения о правовых и медицинских основаниях этого решения необходима дополнительная информация.