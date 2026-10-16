72 генерала были против: в США отменили скандальный показ смертной казни в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп отменил планы по прямой трансляции смертной казни бывшего майора армии Нидала Хасана, устроившего кровавую бойню на военной базе Форт-Худ. Процесс расстрела не будет транслироваться массово, однако вынесенный смертный приговор остается в силе — казнь Хасана запланирована на 3 декабря.

Этот вопрос в последние дни вызывал ожесточенные споры в военных кругах и среди общественности США.

Объяснение Трампа: «Справедливость должна восторжествовать»

Президент на своей официальной странице в сети Truth Social объяснил причину отмены прямой трансляции:

Заявление президента: «Я думаю, что трансляция казни могла бы стать мощным примером того, как Америка поступает с такими террористами и мерзавцами, как Хасан, однако многие очень хорошие люди предпочитают не смотреть на его смерть», — написал Трамп;

Разрешение для семей жертв: Глава государства добавил, что близкие жертв по своему желанию смогут лично присутствовать при казни. «Они имеют полное право стать свидетелями торжества справедливости!» — подчеркнул он.

Кровавая бойня 2009 года: история трагедии в Форт-Худе

Дело Нидала Хасана считается одним из самых чудовищных преступлений в истории военных баз США:

Жертвы и раненые: В ноябре 2009 года бывший майор открыл внезапный огонь по своим сослуживцам в медицинском центре на базе Форт-Худ в Техасе. В результате погибли 13 военнослужащих, еще более 30 человек получили тяжелые ранения;

Приговор трибунала: В ходе судебного процесса Хасан открыто отказался от услуг адвокатов и объяснил свои действия стремлением защитить мусульман и талибов в Афганистане. В 2013 году специальный военный трибунал приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни.

Открытый протест 72 генералов и адмиралов

Идея трансляции процесса казни в прямом эфире на весь мир встретила резкое недовольство со стороны высокопоставленных отставных руководителей Пентагона:

Открытое обращение: 72 американских генерала, адмирала и высокопоставленных военных в отставке выступили с открытым письмом, осудив проведение массовой телеказни;

Главное опасение: Военные эксперты предупреждали, что публичный показ казни может «унизить человеческое достоинство и бросить серьезную тень на честь вооруженных сил», а также превратить заклятого убийцу и террориста в глазах радикальных группировок в образ «мученика» (шахида).

Хотя последнее решение Трампа снизило уровень общественного напряжения, исполнение 13-летнего приговора в отношении Хасана должно завершиться 3 декабря.