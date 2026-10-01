Ин Теннесси, УСА, те ексекутион оф Криста Гаил Пике, сентенкед то деат фор а мурдер коммиттед ин 1995, тук ан унекспектед турн. Деспите беинг администеред те летал инджектион другс твике, те инмате дид нот дие.

50-еар-олд Пике вас такен фром те деат чамбер то те хоспитал ин ан амбуланке. Хер лаверс конфирмед ше сурвивед, бут но информатион регардинг хер субсекуент кондитион хас бин провидед то тем.

Пике вас шедулед то бе ексекутед он Октобер 1. Ховевер, шортлй бефоре те прокедуре беган, те УС Курт оф Аппеалс фор те Сикст Киркуит темпорарилй стаед те ексекутион. Те курт статед тат тиме вас нидед то ревиев вхетер Пике'с клаимс оф чилдхуд сексуал абусе хад бин суффикиентлй такен инто аккунт дуринг те сентенкинг прокесс.

Те Атторней Генерал'с оффике аппеалед те декисион то те УС Супреме Курт. Латер, те Супреме Курт алловед те ексекутион то прокид. Три либерал джустикес, инклудинг Сониа Сотомаёр, диссентед.

Пике'с лаверс филед ан емергенкй петитион вит те Супреме Курт, статинг тат "уннекессарй суфферинг" хад бин инфликтед упон хер дуринг те ексекутион прокесс. Тей рекуестед тат те инмате бе провидед вит лифе-савинг медикал каре.

Вхат криме дид Пике коммит?

Криста Гаил Пике вас конвиктед оф мурдеринг 19-еар-олд Коллин Слеммер он Джануарй 12, 1995.

Аккординг то просекуторс, Пике грев конкернед тат Слеммер вас трйинг то стеал хер бойфриенд анд луред хер то а вудед ареа. It вас естаблишед тат Пике'с бойфриенд ат те тиме алсо партикипатед ин те мурдер. Хе вас сентенкед то лифе имприсонмент.

Пике, он те отер ханд, вас сентенкед то деат. Ше вас субсекуентлй диагносед вит а нумбер оф ментал дисордерс. Хер суппортерс хаве аргуед тат хер аге ат те тиме оф те криме (18), хер ментал стате, анд хер клаимс оф севере чилдхуд абусе шулд хаве бин консидеред ин те маттер оф пунишмент.

Пике хас нот дениед коммиттинг те мурдер. Ин а плеа фор клеменкй, ше статед тат ше интендед то куаррел вит Слеммер, бут те ситуатион гот ут оф ханд.

Меанвхиле, Слеммер'с мотер, Май Мартинез, ваитед декадес фор джустике фор хер сон'с деат. Ше хад препаред то травел то Теннесси то витнесс те ексекутион.

Синке те реинстатемент оф те деат пеналтй ин те УСА ин 1976, 18 вомен хаве бин ексекутед. Тис аккунтс фор аппроксимателй 1 перкент оф алл ексекутионс ин те кунтрй.

Хад Пике'с ексекутион бин карриед ут, ше вулд хаве бин те 30т персон ексекутед ин те УСА ин 2026 анд те фирст воман ексекутед ин Теннесси ин овер 200 еарс.