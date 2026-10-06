Шум на CNN: впервые за 80 лет в США будет расстрелян американский военный?

·43·Мир
Шум на CNN: впервые за 80 лет в США будет расстрелян американский военный?

В истории военной юстиции США может произойти беспрецедентное событие, которого не наблюдалось последние восемьдесят лет. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, министр обороны США Пит Хегсет выступил с инициативой казнить путем расстрела майора Нидала Хасана, устроившего кровавую стрельбу на военной базе Форт-Худ, а президент Дональд Трамп официально утвердил это жесткое решение.

Пресс-секретарь Министерства обороны Шон Парнелл, внеся ясность в этот вопрос, заявил: «Время и место казни джихадиста, открывшего огонь по безоружным американским солдатам в Форт-Худе в 2009 году, определяет Хегсет. Он убил 13 человек и ранил еще 32. Наконец, для Хасана настал день расплаты».

Трагедия в Форт-Худе и наказание, которого ждали 13 лет

Гражданин США палестинского происхождения, армейский майор и военный психиатр Нидал Хасан в ноябре 2009 года совершил одно из самых страшных внутренних нападений в военной истории США:

  • Резня против безоружных солдат: Хасан внезапно открыл огонь по своим безоружным сослуживцам, стоявдшим в очереди на медосмотр перед отправкой в Афганистан. Позже он назвал свои действия борьбой против солдат, намеревавшихся участвовать в «незаконной войне»;

  • Паралич и суд: Тяжело раненный в перестрелке с полицией Хасан оказался парализован ниже пояса и до сих пор передвигается в инвалидной коляске. В 2013 году военный трибунал признал его виновным в умышленном убийстве 13 человек и покушении на жизнь еще 32 человек, приговорив к смертной казни.

Согласно военному законодательству США, любой смертный приговор, вынесенный военнослужащему, вступает в силу или может быть смягчен только по личному подпишению Президента страны.

Историческая параллель: Словик в 1945 году и последняя казнь в 1961 году

Если приговор, утвержденный Трампом, будет приведен в исполнение, это станет первым случаем расстрела в американской армии с 1945 года:

  • Дело Эдди Словика (1945 год): Последним военнослужащим, расстрелянным в американской армии, был Эдди Словик, приговоренный к расстрелу за дезертирство во Франции в январе 1945 года. Среди 50 тысяч дезертиров времен Второй мировой войны только Словик был казнен по приказу генерала Эйзенхауэра в качестве назидания другим. Как пишет журналист Чарльз Гласс, Словик на самом деле не был плохим солдатом, он просто сдался от страха, а его семье скрыли правду, сказав, что муж погиб на фронте;

  • Последнее повешение в 1961 году: В целом, последний смертный приговор в отношении военнослужащих США был приведен в исполнение в 1961 году, когда Джон Беннетт, изнасиловавший 11-летнюю девочку, был повешен.

Таким образом, спустя более чем 60 лет исполнение смертного приговора, вынесенного военным трибуналом США, снова вернулось в повестку дня. Аналитики отмечают, что это решение демонстрирует не только неотвратимость наказания за преступление, но и жесткую политическую позицию администрации Трампа в отношении воинской дисциплины и безопасности.

Нидал ХасанДональд ТрампПит ХегсетФорт-Худ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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