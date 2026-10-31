В США женщина выжила после двух инъекций смертельного яда и раскрыла ужасающие подробности

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В США женщина выжила после двух инъекций смертельного яда и раскрыла ужасающие подробности

В американском штате Теннесси произошло беспрецедентное для криминальной истории страны событие: 50-летняя Криста Пайк, приговоренная к смертной казни, чудом выжила после применения смертельной инъекции. Спустя месяц осужденная через своих адвокатов опубликовала заявление, в котором впервые рассказала о тяжелых физических и душевных страданиях, пережитых на столе смертника.

Пайк стала первой женщиной в штате Теннесси, которую должны были казнить за последние 200 лет. Ее случай считается единственным в истории, когда после попытки приведения смертной казни через инъекцию осужденная осталась жива.

Ужас на столе смертника: почему две дозы яда не подействовали?

Процесс казни, запланированный на 30 сентября, принял трагический оборот из-за абсолютной некомпетентности врачей и ответственных лиц:

  • Двойная доза яда: В организм Кристы Пайк ввели сильнодействующий препарат пентобарбитал — сначала одну дозу, а после того, как она не подействовала, — вторую, однако сердце так и не остановилось;

  • Заключение врачей: Позже специалисты установили, что инъекция попала не в вену, а в подкожные ткани, из-за чего препарат не поступил в кровеносную систему в необходимом количестве;

  • Тяжелые последствия: Из-за того, что яд распространился в тканях, после госпитализации у Пайк опухли руки, возникли проблемы с глотанием, а в легких развилось тяжелое воспаление.

«Мое тело, руки и душа болят»: первое заявление Пайк

Придя в себя в тюремной больнице, осужденная передала общественности через своих адвокатов следующие слова:

«Месяц назад, 30 сентября, я вошла в камеру смертников, полностью готовая к смерти. Я смирилась со своей судьбой. Но с того дня не было ни минуты, когда бы я не чувствовала боли. Мои руки, ладони, горло сильно болят, мне до сих пор трудно говорить. Эта боль пронзает мой разум и душу. Некомпетентность, которая подвергла стольких людей такому ужасу, нанесла мне тяжелую травму».

История преступления и 28 лет одиночества

Криста Пайк была приговорена к высшей мере наказания в 1995 году, когда ей было 18 лет, за пытки и убийство 19-летней Коллин Слеммер, с которой она познакомилась в лагере для трудных подростков. Ее 17-летний парень Тадарил Шипп, участвовавший в преступлении, избежал смертной казни из-за несовершеннолетия и получил пожизненное заключение.

Защитники утверждают, что во время суда не были учтены факты жестокого физического и психологического насилия, перенесенного Пайк в детстве, и подчеркивают, что по современным стандартам она не могла быть приговорена к смертной казни. Она провела 28 лет своей жизни в одиночной камере.

Кризис в штате: все казни приостановлены?

После этого скандального провала официальные круги штата Теннесси оказались в тяжелом положении:

  • Введен мораторий: Губернатор штата Билл Ли распорядился временно приостановить исполнение всех смертных приговоров в Теннесси до полного расследования ситуации;

  • Судьба осужденной неизвестна: На вопрос журналистов о том, будет ли Криста Пайк казнена повторно, губернатор ответил: «Если суд не примет иного решения, приговор остается в силе»;

  • Ситуация в США: На сегодняшний день в некоторых штатах США смертельная инъекция остается основным методом казни (в других применяются электрический стул, газ и азот). Согласно отчету международной организации Амнестй Интернатионал, высшая мера наказания сохраняется в 54 странах мира.

Это событие с новой силой разожгло в американском обществе дискуссии о гуманности смертной казни и ее надежности с медико-технической точки зрения.

Криста ПайкТеннессисмертная казньСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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