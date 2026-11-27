Королевская часовая башня в Мекке установила сразу два рекорда Гиннесса
Королевская часовая башня, расположенная в составе знаменитого комплекса «Абрадж аль-Бейт» в городе Мекка, Саудовская Аравия, была внесена в Книгу рекордов Гиннесса сразу по двум направлениям. Королевская комиссия по городу Мекка и священным местам официально объявила об этих исторических результатах, зафиксированных 5 января 2026 года, 17 ноября.
Зафиксированные новые мировые рекорды
Благодаря уникальным архитектурным решениям башни, два новых показателя были признаны самыми высокими в мировом масштабе:
Самый высокий музей в здании в мире: расположен на высоте 426,875 метра и занимает четыре этажа в верхней части небоскреба.
Самая высокая открытая смотровая площадка в мире: построенная на высоте 560,875 метра, эта площадка открывает великолепный вид на священную мечеть Масджид аль-Харам в Мекке.
Основные технические характеристики Королевской часовой башни
Показатели
Официальные данные
Название комплекса
«Абрадж аль-Бейт» (Королевская часовая башня)
Общая высота башни
601 метр
Диаметр циферблатов часов
43 метра
Дата фиксации рекордов
5 января 2026 года (официальное объявление — 17 ноября)
Как вы считаете, как новые рекорды этого архитектурного чуда в Мекке поспособствуют дальнейшему увеличению потока паломников и туристов?
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