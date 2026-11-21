Видео, на котором запечатлено, как в многолюдной толпе во время совершения тавафа вокруг Каабы высоко подняли младенца, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

На видео видно, как среди совершающих таваф людей один человек поднял ребенка высоко над головой, а окружающие, увидев эту сцену, подняли руки в молитве. Некоторые люди на месте происшествия были тронуты этим моментом.

Однако реакция пользователей социальных сетей оказалась неоднозначной. В то время как многие восприняли это как трогательную сцену, другие подчеркнули, что поднимать ребенка таким образом в многолюдном месте опасно.

Некоторые пользователи выразили обеспокоенность тем, что в плотной толпе ребенок может выпасть из рук или пострадать от давки. По их мнению, прежде любых благих намерений важно обеспечить безопасность ребенка.