«Красный» уровень опасности в Мекке: вокруг Каабы под проливным дождем продолжается таваф (видео)

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«Красный» уровень опасности в Мекке: вокруг Каабы под проливным дождем продолжается таваф (видео)

Затяжные ливни и грозы, обрушившиеся на священный город Мекка и окрестности мечети Аль-Харам в Саудовской Аравии, привели к серьезному стихийному бедствию. Национальный метеорологический центр (НКМ) Саудовской Аравии объявил наивысший — «красный» уровень предупреждения из-за высокого риска наводнений и опасных селевых потоков в регионе.

В то время как на улицах города образовались стремительные потоки воды, парализовавшие движение, миллионы паломников, совершающих умру, продолжают свои молитвы у Каабы под проливным дождем.

Сильные сели и опасные потоки в городе: машины в водном плену

Ситуация на улицах, ставшая критической, отчетливо видна на кадрах, распространяющихся в социальных сетях:

  • Стремительные потоки на улицах: в низинных районах Мекки уровень воды мгновенно поднялся, образовав мощные потоки, способные уносить транспортные средства;

  • Серьезные трудности с передвижением: на дорогах между отелями, где проживают паломники, и святыми местами движение транспорта и пешеходов стало крайне затруднительным;

  • Дети под водой и спасательные операции: Служба гражданской обороны Саудовской Аравии (Кивил Дефенсе) провела экстренные операции по спасению людей, оказавшихся вблизи селевых потоков, включая маленьких детей, которых уносило опасным течением.

Картина в мечети Аль-Харам: таваф под дождем

Несмотря на сильные осадки, молитвы в главной мечети исламского мира не прекращаются:

  • Молитва вокруг Каабы: несмотря на проливной дождь и грозу, паломники продолжают совершать обряды тавафа вокруг Каабы;

  • Непрерывные работы по очистке: сотрудники мечети и специальная техника принимают меры по непрерывному отводу скопившейся воды с мраморных полов для обеспечения безопасности и предотвращения падений паломников;

  • Официальное обращение: государственные органы и представители гражданской обороны призывают жителей и паломников не приближаться к руслам рек, низинам и долинам, где скапливается вода, и строго следовать официальным указаниям.

Подробности чрезвычайной погодной ситуации в Мекке

Показатель

Состояние и детали

Регион

Город Мекка и окрестности мечети Аль-Харам (Саудовская Аравия)

Уровень опасности

«Красный» (наивысшая категория опасности — НКМ)

Основные угрозы

Стремительные селевые потоки, наводнения на улицах, паралич транспорта

Меры спасения

Гражданская оборона спасла граждан и детей, оказавшихся в потоке

Состояние святыни

В мечети Аль-Харам непрерывно ведутся работы по очистке от воды, таваф не прекращался

Рекомендации

Держаться подальше от открытых водоемов и низин, соблюдать официальные сообщения

МеккаСаудовская АравияАль-Харамстихийное бедствие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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