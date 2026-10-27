«Красный» уровень опасности в Мекке: вокруг Каабы под проливным дождем продолжается таваф (видео)

Затяжные ливни и грозы, обрушившиеся на священный город Мекка и окрестности мечети Аль-Харам в Саудовской Аравии, привели к серьезному стихийному бедствию. Национальный метеорологический центр (НКМ) Саудовской Аравии объявил наивысший — «красный» уровень предупреждения из-за высокого риска наводнений и опасных селевых потоков в регионе.

В то время как на улицах города образовались стремительные потоки воды, парализовавшие движение, миллионы паломников, совершающих умру, продолжают свои молитвы у Каабы под проливным дождем.

Сильные сели и опасные потоки в городе: машины в водном плену

Ситуация на улицах, ставшая критической, отчетливо видна на кадрах, распространяющихся в социальных сетях:

Стремительные потоки на улицах: в низинных районах Мекки уровень воды мгновенно поднялся, образовав мощные потоки, способные уносить транспортные средства;

Серьезные трудности с передвижением: на дорогах между отелями, где проживают паломники, и святыми местами движение транспорта и пешеходов стало крайне затруднительным;

Дети под водой и спасательные операции: Служба гражданской обороны Саудовской Аравии (Кивил Дефенсе) провела экстренные операции по спасению людей, оказавшихся вблизи селевых потоков, включая маленьких детей, которых уносило опасным течением.

Картина в мечети Аль-Харам: таваф под дождем

Несмотря на сильные осадки, молитвы в главной мечети исламского мира не прекращаются:

Молитва вокруг Каабы: несмотря на проливной дождь и грозу, паломники продолжают совершать обряды тавафа вокруг Каабы;

Непрерывные работы по очистке: сотрудники мечети и специальная техника принимают меры по непрерывному отводу скопившейся воды с мраморных полов для обеспечения безопасности и предотвращения падений паломников;

Официальное обращение: государственные органы и представители гражданской обороны призывают жителей и паломников не приближаться к руслам рек, низинам и долинам, где скапливается вода, и строго следовать официальным указаниям.

Подробности чрезвычайной погодной ситуации в Мекке