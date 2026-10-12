Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?

В китайском городе Шаньтоу заброшенный жилой комплекс со временем превратился в гигантские зеленые джунгли. Заросшие растительностью многоэтажные дома и заброшенные улицы напоминают мир, который покинули люди и где правит природа. Этот пейзаж напоминает постапокалиптическую атмосферу популярного сериала «Те Ласт оф Ус».

Согласно информации, в 2010-х годах на этой территории планировалось построить элитный жилой комплекс с видом на море. Однако из-за финансовых проблем проект не был доведен до конца, и здания остались заброшенными.

Спустя почти 15 лет природа постепенно взяла эту территорию под свой контроль. Деревья и другие растения выросли среди зданий, на балконах и вдоль улиц, превратив бетонные сооружения в живописный зеленый пейзаж.

Территория, где когда-то планировалось возвести элитное жилье, сегодня приобрела вид заброшенного города. Этот пейзаж показывает, как природа со временем способна изменить окружающую среду, когда человеческие планы остаются нереализованными.