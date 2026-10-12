Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?

·97·Мир
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?

В китайском городе Шаньтоу заброшенный жилой комплекс со временем превратился в гигантские зеленые джунгли. Заросшие растительностью многоэтажные дома и заброшенные улицы напоминают мир, который покинули люди и где правит природа. Этот пейзаж напоминает постапокалиптическую атмосферу популярного сериала «Те Ласт оф Ус».

Согласно информации, в 2010-х годах на этой территории планировалось построить элитный жилой комплекс с видом на море. Однако из-за финансовых проблем проект не был доведен до конца, и здания остались заброшенными.

Спустя почти 15 лет природа постепенно взяла эту территорию под свой контроль. Деревья и другие растения выросли среди зданий, на балконах и вдоль улиц, превратив бетонные сооружения в живописный зеленый пейзаж.

Территория, где когда-то планировалось возвести элитное жилье, сегодня приобрела вид заброшенного города. Этот пейзаж показывает, как природа со временем способна изменить окружающую среду, когда человеческие планы остаются нереализованными.

ШаньтоуКитайThe Last of Usурбанистика
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Никто и не заметил: Николай ушел в армию — Президент раскрыл тайну о младшем сынеНикто и не заметил: Николай ушел в армию — Президент раскрыл тайну о младшем сыне11 сентября 20:30Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?23 сентября 09:48Эверест тоже превращается в свалку: плачевная картина на самой высокой вершине мираЭверест тоже превращается в свалку: плачевная картина на самой высокой вершине мира13 сентября 23:32Обоноровали дом блогерши, хваставшейся богатством в интернетеОбоноровали дом блогерши, хваставшейся богатством в интернете8 октября 10:29Внутри выброшенной мебели две женщины нашли 86 тысяч евро наличными: как распределили состояние?Внутри выброшенной мебели две женщины нашли 86 тысяч евро наличными: как распределили состояние?15 августа 17:37Жизнь американского предпринимателя, который купил целый город и уже 6 лет живёт в одиночестве!Жизнь американского предпринимателя, который купил целый город и уже 6 лет живёт в одиночестве!16 августа 17:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель