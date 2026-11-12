Секрет долголетия: соратник Путина проводит исследование с участием 7000 обезьян

Интерес российского руководства к вопросам долголетия и расширения человеческого потенциала вновь оказался в центре внимания мировых СМИ. Как сообщает издание Bloomberg, один из близких соратников Владимира Путина и его неформальный научный советник, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, проводит масштабные исследования по изучению процессов старения с использованием приматов.

Крупное исследование с участием более 7 тысяч обезьян

Согласно имеющимся данным, в рамках этого научного проекта задействовано около 7 000 обезьян. Ученые сосредоточены в основном на старых приматах в возрасте от 20 до 30 лет.

Основная цель исследований — найти способы значительного продления здоровой жизни человека. Для этого специалисты глубоко изучают состояние мозга и кровеносных сосудов животных, различные биохимические показатели, а также другие возрастные физиологические изменения.

Основные параметры научного проекта Детали и данные Главный инициатор/руководитель Михаил Ковальчук (глава Курчатовского института) Объект исследования Более 7 000 приматов (старые обезьяны определенного возраста) Изучаемые направления Состояние мозга, кровеносных сосудов и биохимические изменения Источник информации Издание Bloomberg

«Интерес Кремля к долголетию и преодолению биологических границ проявляется не впервые, и это вызывает большой интерес в мировом масштабе».

Политические круги и семейное участие

Сообщается, что внимание руководства Кремля к вопросам долголетия и сохранения здорового образа жизни возрастает. В частности, ранее некоторые заявления и беседы на эту тему в ходе высокоуровневых контактов уже привлекали внимание общественности. Также отмечается, что в научных исследованиях в этой области присутствует и семейный фактор: утверждается, что старшая дочь президента Мария Воронцова также причастна к научно-исследовательским процессам, связанным с долголетием.

Как вы считаете, смогут ли современная наука и биотехнологии значительно продлить жизнь человека и достичь в будущем новых рекордных показателей? Оставляйте свое мнение в комментариях!