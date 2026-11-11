Почему откладывается встреча Путина и Зеленского? Переговоры в Абу-Даби и новые условия

Российская сторона не видит никаких оснований для личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс по важным решающим пунктам. Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер по итогам переговоров, состоявшихся в Абу-Даби, о чем сообщило агентство Reuters.

Недоверие и сложные консультации в Абу-Даби

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах саммита на высшем уровне, представитель США открыто заявил, что в настоящее время между Москвой и Киевом отсутствует полное доверие, а между лидерами нет никакой взаимной симпатии или доверия.

Кушнер подчеркнул, что консультации, прошедшие в столице Объединенных Арабских Эмиратов, были сложными, эмоциональными, но в то же время проходили в открытом духе. Единственным и важным практическим результатом этих переговоров стало достижение принципиального соглашения о проведении масштабного гуманитарного обмена военнопленными. Окончательные цифры по этому вопросу стороны согласуют в четверг, 12 ноября.