Почему откладывается встреча Путина и Зеленского? Переговоры в Абу-Даби и новые условия
Российская сторона не видит никаких оснований для личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс по важным решающим пунктам. Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер по итогам переговоров, состоявшихся в Абу-Даби, о чем сообщило агентство Reuters.
Недоверие и сложные консультации в Абу-Даби
Отвечая на вопросы журналистов о перспективах саммита на высшем уровне, представитель США открыто заявил, что в настоящее время между Москвой и Киевом отсутствует полное доверие, а между лидерами нет никакой взаимной симпатии или доверия.
Кушнер подчеркнул, что консультации, прошедшие в столице Объединенных Арабских Эмиратов, были сложными, эмоциональными, но в то же время проходили в открытом духе. Единственным и важным практическим результатом этих переговоров стало достижение принципиального соглашения о проведении масштабного гуманитарного обмена военнопленными. Окончательные цифры по этому вопросу стороны согласуют в четверг, 12 ноября.
Переговоры и важные аспекты
Основные детали и информация
Место проведения переговоров
Город Абу-Даби (ОАЭ)
Заявление представителя США
Встреча Путина и Зеленского невозможна без реального прогресса
Отношение сторон
Между двумя сторонами нет полного доверия и симпатии
Достигнутое основное соглашение
Крупномасштабный гуманитарный обмен пленными
Следующая поездка делегации США
Визит в Москву 12 ноября, а затем в город Дублин
«Никакие соглашения и гарантии системы безопасности не могут вступить в силу до тех пор, пока не будут полностью решены территориальные вопросы».
Территориальные споры и блокада гарантий безопасности
Представитель администрации США подтвердил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности после войны жестко заблокирован из-за нерешенности территориальных разногласий. По словам Кушнера, требование России о полном выводе всех украинских формирований с территории Донбасса остается основным условием, и без решения этого вопроса никакая система безопасности работать не будет.
Также спецпредставитель США сообщил, что 12 ноября вместе со Стивом Уиткоффом вылетит в Москву для проведения прямых переговоров с Владимиром Путиным. После этого американская делегация планирует отправиться в Дублин для встречи с Зеленским с целью сближения позиций сторон.
Как вы считаете, могут ли дипломатические усилия представителей США привести к заметным изменениям в ближайшие дни в условиях сохраняющихся территориальных проблем и взаимного недоверия? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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