Пеп Гвардиола может возглавить сборную США: ожидаются большие перемены

Бывший главный тренер клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить свою карьеру в национальной сборной. Авторитетное издание The Athletic сообщило, что его кандидатура серьезно рассматривается на пост главного тренера сборной США.

Цепочка трансферов и планы федерации США

По данным источника, переход Пепа Гвардиолы в сборную США может зависеть от определенных тренерских перестановок. В частности, ожидается, что это произойдет в том случае, если Маурисио Почеттино возглавит клуб «Манчестер Юнайтед» вместо Майкла Кэррика.

Напомним, что до появления этой информации известный испанский специалист отклонил предложение возглавить сборную Италии и предпочел взять определенную паузу в тренерской деятельности.

Трофеи Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Количество достижений и показатели Английская Премьер-лига Шестикратный победитель Кубок Англии Трехкратный обладатель Кубок Английской лиги Пятикратный победитель Суперкубок Англии Трехкратный обладатель Трофеи на международной арене Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок и Клубный ЧМ (по одному разу)

«За свою карьеру Гвардиола добился беспрецедентных успехов не только с «Манчестер Сити», но и с «Барселоной» и «Баварией», став одним из лучших тренеров мира».

Богатое наследие тренера и новый вызов

Пеп Гвардиола завоевал все престижные трофеи, которые можно было выиграть на клубном уровне. Помимо доминирования на английских полях вместе с «Манчестер Сити», он также добился впечатляющих результатов в еврокубковых турнирах. Если этот план Федерации футбола США будет реализован, Гвардиола впервые в своей карьере получит опыт работы с национальной сборной.

Как вы считаете, станет ли переход Пепа Гвардиолы из клубного футбола на пост главного тренера сборной США новым и успешным шагом в его тренерской карьере? Оставляйте свое мнение в комментариях!