Пеп Гвардиола может возглавить сборную США: ожидаются большие перемены
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- Появились сообщения о том, что Пеп Гвардиола может стать новым главным тренером сборной США.
- Ожидается, что это изменение связано с переходом Маурисио Почеттино в клуб «Манчестер Юнайтед» вместо Майкла Кэррика.
- Ранее испанский специалист отклонил предложение сборной Италии, предпочтя отдых.
- Если этот план реализуется, Гвардиола впервые в своей карьере получит опыт работы с национальной сборной.
Бывший главный тренер клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить свою карьеру в национальной сборной. Авторитетное издание The Athletic сообщило, что его кандидатура серьезно рассматривается на пост главного тренера сборной США.
Цепочка трансферов и планы федерации США
По данным источника, переход Пепа Гвардиолы в сборную США может зависеть от определенных тренерских перестановок. В частности, ожидается, что это произойдет в том случае, если Маурисио Почеттино возглавит клуб «Манчестер Юнайтед» вместо Майкла Кэррика.
Напомним, что до появления этой информации известный испанский специалист отклонил предложение возглавить сборную Италии и предпочел взять определенную паузу в тренерской деятельности.
Трофеи Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Количество достижений и показатели
Английская Премьер-лига
Шестикратный победитель
Кубок Англии
Трехкратный обладатель
Кубок Английской лиги
Пятикратный победитель
Суперкубок Англии
Трехкратный обладатель
Трофеи на международной арене
Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок и Клубный ЧМ (по одному разу)
«За свою карьеру Гвардиола добился беспрецедентных успехов не только с «Манчестер Сити», но и с «Барселоной» и «Баварией», став одним из лучших тренеров мира».
Богатое наследие тренера и новый вызов
Пеп Гвардиола завоевал все престижные трофеи, которые можно было выиграть на клубном уровне. Помимо доминирования на английских полях вместе с «Манчестер Сити», он также добился впечатляющих результатов в еврокубковых турнирах. Если этот план Федерации футбола США будет реализован, Гвардиола впервые в своей карьере получит опыт работы с национальной сборной.
Как вы считаете, станет ли переход Пепа Гвардиолы из клубного футбола на пост главного тренера сборной США новым и успешным шагом в его тренерской карьере? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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