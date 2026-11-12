Пеп Гвардиола может возглавить сборную США: ожидаются большие перемены

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Пеп Гвардиола может возглавить сборную США: ожидаются большие перемены
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  • Появились сообщения о том, что Пеп Гвардиола может стать новым главным тренером сборной США.
  • Ожидается, что это изменение связано с переходом Маурисио Почеттино в клуб «Манчестер Юнайтед» вместо Майкла Кэррика.
  • Ранее испанский специалист отклонил предложение сборной Италии, предпочтя отдых.
  • Если этот план реализуется, Гвардиола впервые в своей карьере получит опыт работы с национальной сборной.

Бывший главный тренер клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить свою карьеру в национальной сборной. Авторитетное издание The Athletic сообщило, что его кандидатура серьезно рассматривается на пост главного тренера сборной США.

Цепочка трансферов и планы федерации США

По данным источника, переход Пепа Гвардиолы в сборную США может зависеть от определенных тренерских перестановок. В частности, ожидается, что это произойдет в том случае, если Маурисио Почеттино возглавит клуб «Манчестер Юнайтед» вместо Майкла Кэррика.

Напомним, что до появления этой информации известный испанский специалист отклонил предложение возглавить сборную Италии и предпочел взять определенную паузу в тренерской деятельности.

Трофеи Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Количество достижений и показатели

Английская Премьер-лига

Шестикратный победитель

Кубок Англии

Трехкратный обладатель

Кубок Английской лиги

Пятикратный победитель

Суперкубок Англии

Трехкратный обладатель

Трофеи на международной арене

Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок и Клубный ЧМ (по одному разу)

«За свою карьеру Гвардиола добился беспрецедентных успехов не только с «Манчестер Сити», но и с «Барселоной» и «Баварией», став одним из лучших тренеров мира».

Богатое наследие тренера и новый вызов

Пеп Гвардиола завоевал все престижные трофеи, которые можно было выиграть на клубном уровне. Помимо доминирования на английских полях вместе с «Манчестер Сити», он также добился впечатляющих результатов в еврокубковых турнирах. Если этот план Федерации футбола США будет реализован, Гвардиола впервые в своей карьере получит опыт работы с национальной сборной.

Как вы считаете, станет ли переход Пепа Гвардиолы из клубного футбола на пост главного тренера сборной США новым и успешным шагом в его тренерской карьере? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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