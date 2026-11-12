Новый рейтинг Ворлд Боксинг: узбекские боксеры лидируют на международной арене
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- В обновленном рейтинге организации Ворлд Боксинг за ноябрь узбекские боксеры лидируют в ряде весовых категорий.
- Среди мужчин первые места в своих весах занимают Абдумалик Халоков, Асадхужа Муйдинхужаев, Жавохир Умматалиев, Акмальжон Исроилов и Турабек Хабибуллаев.
- Кроме того, наши девушки-боксеры занимают достойные позиции в десятке сильнейших.
Международная организация Ворлд Боксинг опубликовала обновленный официальный рейтинг боксеров за ноябрь. Согласно ему, узбекские спортсмены, выступающие на рингах в различных весовых категориях, заняли высокие места и еще больше укрепили свои позиции. В частности, среди мужчин сразу четверо наших представителей занимают первое место в своих весовых категориях.
Лидеры среди мужчин и тройки сильнейших
В обновленном рейтинге среди мужчин представители узбекской школы бокса лидируют в нескольких весовых категориях. В частности, Абдумалик Халоков (60 кг), Асадхужа Муйдинхужаев (65 кг), Жавохир Умматалиев (80 кг) и Акмальжон Исроилов (85 кг) заняли первые строчки мирового рейтинга в своих весах.
Весовая категория
Лидеры и узбекские боксеры на высоких позициях
50 кг
Асилбек Жалилов (13-е место), Шодиёржон Меликузиев (20-е место)
55 кг
Миразизбек Мирзахалилов (15-е место), Самандар Олимов (19-е место), Шахзод Музаффаров (22-е место)
60 кг
Абдумалик Халоков (1-е место), Дилшод Абдумуродов (34-е место), Мадияр Данияров (40-е место)
65 кг
Асадхужа Муйдинхужаев (1-е место), Абдуллох Мадаминов (7-е место), Адхамжон Мухиддинов (31-е место)
70 кг
Шавкатжон Болтаев (9-е место), Мухаммадазизбек Исмоилов (34-е место)
75 кг
Фазлиддин Эркинбоев (3-е место), Жавохир Абдурахимов (7-е место)
80 кг
Жавохир Умматалиев (1-е место), Фазлиддин Эркинбоев (2-е место), Турабек Хабибуллаев (23-е место)
85 кг
Акмальжон Исроилов (1-е место), Жасурбек Юлдошев (5-е место)
90 кг
Турабек Хабибуллаев (1-е место), Халимжон Мамасолиев (6-е место), Нусратбек Тохиров (21-е место)
90+ кг
Жахонгир Зокиров (2-е место), Арман Маханов (22-е место), Халимжон Мамасолиев (22-е место)
«Тот факт, что узбекские боксеры регулярно занимают высокие места в международных рейтингах, является ярким доказательством огромного внимания, уделяемого спорту в нашей стране, и потенциала нашей школы».
Наши девушки также на высоких позициях
Результаты женского рейтинга также радуют. В соревнованиях среди девушек ряд наших представительниц вошли в десятку сильнейших:
48 кг: Сабина Бобокулова — 6-е место, Фарзона Фозилова — 11-е место
51 кг: Феруза Казакова — 7-е место, Гулсевар Ганиева — 22-е место
65 кг: Навбахор Хамидова — 3-е место, Феруза Абдуалимова — 23-е место
70 кг / 75 кг: Азиза Зокирова — 7-е место (в обеих весовых категориях)
80 кг: Рухшона Парпиева — 7-е место
80+ кг: Олтиной Сотимбоева — 6-е место
Впереди финал Кубка мира в Ташкенте
Напомним, что с 26 ноября по 4 декабря текущего года в нашей столице, городе Ташкенте, на высоком уровне пройдет финальный этап Кубка мира Ворлд Боксинг 2026. Ожидается, что обновленный рейтинг и высокие позиции наших спортсменов перед этим престижным соревнованием еще больше повысят шансы нашей национальной сборной.
Как вы считаете, смогут ли наши боксеры удержать первое место в общем зачете на приближающемся финале Кубка мира в Ташкенте? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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