Карпин признал, что сборная Узбекистана стала сильнее, и ответил Каннаваро

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с Узбекистаном высказался об уровне соперника, Абдукодире Хусанове и Эльдоре Шомуродове. По признанию российского специалиста, сборная Узбекистана стала значительно сильнее и дисциплинированнее по сравнению с 2022 годом. Нападающий Константин Тюкавин, в свою очередь, не скрывал сожаления, что лишен возможности сыграть против защитника «Манчестер Сити» Хусанова.

Перед товарищеским матчем между национальными сборными Узбекистана и России состоялась пресс-конференция с участием представителей российской команды. На вопросы журналистов ответили главный тренер сборной России Валерий Карпин и нападающий Константин Тюкавин.

В ходе конференции обсуждались прогресс Узбекистана за последние годы, сильные стороны команды, отсутствие Абдукодира Хусанова в игре, карьера Эльдора Шомуродова в Италии и даже мнение Фабио Каннаваро о Карпине.

«Узбекистан стал намного сильнее, чем в 2022 году»

На пресс-конференции Карпину задали вопрос, сравнивает ли он сборную Узбекистана со сборной Словении. Журналист напомнил, что перед матчем России с Узбекистаном в 2022 году наша сборная еще не участвовала в чемпионате мира, а позже получила путевку на мундиаль.

Карпин отметил, что не следил за последними играми соперника, чтобы дать точную оценку его нынешнему состоянию. Однако он признал прогресс Узбекистана.

«Возможно, мы их давно не видели. Я не следил за их нынешними играми, поэтому не могу сравнивать со Словенией. Тогда, в 2021 году, мы играли со Словакией и Словенией. А сейчас мы с ними давно не встречались.

Поэтому не знаю, в каком состоянии они находятся сейчас. Но, на мой взгляд, Узбекистан стал намного сильнее, чем в 2022 году. Возможно, сейчас они даже сильнее, чем тогда», — сказал наставник сборной России.

Карпин назвал самую сильную сторону Узбекистана

Российского специалиста спросили, какие аспекты сборной Узбекистана он мог бы выделить и какую тактику применит против них.

Карпин дал короткий, но примечательный ответ. По его мнению, самое большое изменение в сборной Узбекистана — это повышение тактической дисциплины.

«Как мы воспользуемся этими аспектами, увидите завтра в игре. Думаю, самое большое отличие по сравнению с 2022 годом — это то, что сегодняшняя сборная Узбекистана стала гораздо более дисциплинированной командой. Я бы охарактеризовал это так», — сказал Карпин.

Это признание особенно важно, так как тренер соперника подчеркивает, что Узбекистан добился прогресса не только в результатах, но и в командной игре и тактической дисциплине.

Тюкавин хотел сыграть против Хусанова

На пресс-конференции нападающему сборной России Константину Тюкавину также задали вопрос об отсутствии Абдукодира Хусанова в предстоящем матче.

Вызвало ли у него сожаление то, что он лишен возможности сыграть против защитника «Манчестер Сити»?

Тюкавин не скрывал, что хотел выйти на поле против такого сильного футболиста.

«Нет, не могу сказать, что расстроился. Но, конечно, хотел сыграть против такого сильного защитника, проверить свои возможности и его потенциал. Но, насколько я понимаю, он не примет участия в завтрашней игре, так? Жаль», — сказал российский нападающий.

Таким образом, представитель России открыто продемонстрировал, что высоко оценивает нынешний уровень Хусанова. В этом ответе еще раз проявилось то, что карьера узбекского защитника в одном из ведущих клубов Англии привлекает внимание и иностранных футболистов.

Что сказал Карпин об игре Эльдора Шомуродова?

Журналисты также спросили наставника сборной России о карьере Эльдора Шомуродова в Италии и его нынешнем игровом уровне.

Карпин отметил, что давно знаком с нападающим, но для оценки его текущего состояния нужно провести совместные тренировки. В то же время он признал прогресс Шомуродова за последние годы.

«Сложно дать однозначную оценку, является ли его нынешний уровень самым высоким или нет. Я наблюдаю за ним со стороны, как и вы. Чтобы оценить это, нам нужно провести с ним больше времени, по крайней мере, поработать вместе на тренировках.

Что касается его нынешней игры, он продемонстрировал свой потенциал. Он показывал это еще в «Ростове». В то же время он прошел хорошую футбольную школу в Италии. Поэтому его нынешняя игра, прежде всего, свидетельствует о высоком уровне. Самое главное, чтобы он как минимум сохранил этот уровень», — сказал Карпин.

Задело ли тренера то, что Каннаваро не смог вспомнить Карпина?

Одним из самых интересных моментов пресс-конференции стал эпизод, связанный с Фабио Каннаваро.

Ранее, когда главного тренера сборной Узбекистана спросили о Карпине, он не назвал имя российского специалиста, но отметил, что тот был хорошим игроком и выразил надежду, что он станет хорошим тренером.

Исходя из этого, журналист спросил Карпина, как на него повлияло то, что Каннаваро не смог вспомнить его имя и фамилию.

Российский специалист отреагировал на это спокойно:

«Не смог вспомнить, значит не смог. Ничего страшного», — сказал Карпин.

Тюбетейка, тактическая схема и шутка об Антоне Миранчуке

На пресс-конференции были и душевные моменты, связанные с нашей национальной культурой. Один из журналистов подарил Карпину тюбетейку и предложил примерить ее. Также специалисту задали шутливый вопрос о распространившемся ранее видео, где женщина рисует тактическую схему.

Карпин согласился примерить тюбетейку и в шутку сказал, что применит тактику из видео.

«Значит, речь идет о тактике из ролика? Тюбетейку, конечно, могу примерить. Тактику тоже применим. Наверное, вы имеете в виду ту тактику, которой нам сейчас не хватает... А потом... Антона Миранчука нет. Что касается остального, тактику применим. Потом увидите результат», — сказал он.

Чего ждет тренер России?

По словам Карпина, сборная России выходит на каждый матч с большими надеждами. Он хочет, чтобы то, что отрабатывалось на тренировках, нашло отражение в действиях футболистов, и чтобы команда выглядела сформированной.

Константин Тюкавин также подчеркнул, что главная цель — показать хороший футбол.

«Наши ожидания всегда одинаковы: выйти на поле, выполнить свою задачу, показать то, чему мы учимся на тренировках и что нам прививает тренерский штаб. Самое главное — показать хороший футбол», — сказал нападающий.

Матч Узбекистан — Россия

Напомним, что товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России состоится 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Игра начнется в 20:00 по ташкентскому времени.

Судя по мнениям на пресс-конференции, представители России не воспринимают Узбекистан как команду прошлых лет. Признание Карпина о тактической дисциплине и желание Тюкавина сыграть против Хусанова еще больше подогревают интерес к предстоящему матчу.

А как эти слова воплотятся на поле, покажет сама встреча.