Исламу Махачеву присвоен глобальный статус: он рассказал подробности чемпионата по самбо

Чемпион UFC Ислам Махачев официально получил статус «посла самбо в мире» от Международной федерации самбо (ФИАС). Согласно сообщению пресс-службы Школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, спортсмен принял это высокое звание во время своего недавнего визита в Узбекистан.

Юбилейный чемпионат в Ташкенте и международное признание

Ислам Махачев посетил Ташкент 5–8 ноября текущего года, где принял участие в 50-м юбилейном чемпионате мира по самбо в качестве почетного гостя и посла этого вида спорта. Перед началом соревнований президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков на пресс-конференции торжественно вручил Исламу Махачеву и легенде ММА Фёдору Емельяненко официальные документы, подтверждающие статус послов самбо в мире.