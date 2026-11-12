Исламу Махачеву присвоен глобальный статус: он рассказал подробности чемпионата по самбо

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Исламу Махачеву присвоен глобальный статус: он рассказал подробности чемпионата по самбо
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  • Чемпион UFC Ислам Махачев официально получил статус «посла самбо в мире» от Международной федерации самбо (ФИАС).
  • Спортсмен принял это звание во время своего визита в Ташкент на 50-й юбилейный чемпионат мира по самбо, который проходил 5–8 ноября.
  • На этом турнире президент ФИАС Василий Шестаков торжественно вручил официальные документы, подтверждающие статус послов самбо в мире, Исламу Махачеву и Фёдору Емельяненко.

Чемпион UFC Ислам Махачев официально получил статус «посла самбо в мире» от Международной федерации самбо (ФИАС). Согласно сообщению пресс-службы Школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, спортсмен принял это высокое звание во время своего недавнего визита в Узбекистан.

Юбилейный чемпионат в Ташкенте и международное признание

Ислам Махачев посетил Ташкент 5–8 ноября текущего года, где принял участие в 50-м юбилейном чемпионате мира по самбо в качестве почетного гостя и посла этого вида спорта. Перед началом соревнований президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков на пресс-конференции торжественно вручил Исламу Махачеву и легенде ММА Фёдору Емельяненко официальные документы, подтверждающие статус послов самбо в мире.

«О моей последней поездке – об Узбекистане. Там прошел пятидесятый, юбилейный чемпионат мира по самбо. Думаю, соревнования были организованы на очень высоком уровне. Всего участвовала 101 страна. Теперь я буду активнее участвовать во всех делах, связанных с самбо, так как официально стал послом самбо в мире. В Узбекистане мне также присвоили звание “Заслуженный мастер спорта по самбо”», — сказал Ислам Махачев.

Параметры юбилейного чемпионата мира по самбо

Детали и информация

Даты проведения

5–8 ноября 2026 года

Место проведения

Комплекс «Янги Узбекистон» в Ташкенте

Количество стран-участниц

Спортсмены из 101 страны

Присвоенные статусы

«Посол самбо в мире» и «Заслуженный мастер спорта по самбо» от ФИАС

Почетные гости мероприятия

Ислам Махачев и Фёдор Емельяненко

«Данные крупные соревнования, организованные в Ташкенте, стали не только праздником спорта, но и огромным историческим событием для международного спортивного сообщества».

Торжества и церемония открытия в комплексе «Янги Узбекистон»

Чемпионат прошел на высоком уровне в живописном столичном комплексе «Янги Узбекистон». В нем соревновались лучшие спортсмены из 101 страны мира. В рамках мероприятия Ислам Махачев вместе с легендарным бойцом Фёдором Емельяненко выступил на церемонии открытия, поделился своим опытом с молодыми спортсменами и предоставил интересную информацию о своей деятельности представителям СМИ.

Как вы считаете, насколько сильно получение статуса международного посла такими мировыми звездами, как Ислам Махачев, способствует популяризации самбо среди молодежи? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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