Франция призвала Германию строго регламентировать порядок применения дальнобойных ракет, производимых и закупаемых на ее территории, в случае возникновения военных конфликтов или противостояний. Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес со ссылкой на свои источники.

Ядерная доктрина Франции и опасения

По данным издания, Париж намерен потребовать от Берлина привести правила использования такого оружия в полное соответствие с ядерной доктриной Франции. По мнению французских ответственных лиц, нанесение ударов по объектам на территории России обычными вооружениями может привести к ответным действиям со стороны России с применением атомного оружия.

«Если россияне неверно истолкуют сигнал, можно, даже не осознавая этого, приблизиться к ядерному порогу», — подчеркнул один из французских чиновников.

Кроме того, сообщается, что Париж серьезно обеспокоен тем, что Берлин значительно расширяет свой арсенал дальнобойного оружия. В настоящее время Германия активно закупает и разрабатывает множество наземных ракет с дальностью полета от 500 до более чем 2 тысяч километров, способных наносить удары по внутренним частям территории России.

Военно-политические процессы и показатели Детали и данные Основная требующая сторона Франция (Париж) Государство, к которому обратились Германия (Берлин) Основная причина беспокойства Удары дальнобойных ракет по объектам в России и ядерная угроза Дальность полета ракет Наземные ракеты с дальностью от 500 до более чем 2 тысяч километров Источник информации Издание Финанкиал Тимес

«Любой просчет в обеспечении международной безопасности и использовании ракет может привести к катастрофам глобального масштаба».

Реакция Москвы и официальные заявления

Напомним, что российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что никогда не имела намерений нападать на страны НАТО. Однако Москва всегда твердо заявляет, что любые опасные действия, создающие потенциальную угрозу интересам и безопасности Российской Федерации, не останутся без внимания и будут приняты соответствующие меры.

Как вы считаете, как расширение арсенала дальнобойных ракет европейскими странами и разногласия по этому поводу влияют на глобальную безопасность? Оставляйте свое мнение в комментариях!