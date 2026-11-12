Неожиданные перемены в Кремле: с какими предложениями представители Трампа прибыли к Путину?

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Неожиданные перемены в Кремле: с какими предложениями представители Трампа прибыли к Путину?
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  • Специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву для обсуждения включения представителей Евросоюза в формат мирных переговоров.
  • Эта инициатива основана на итогах двухдневных консультаций, прошедших в Абу-Даби.
  • Российского специального представителя Кирилла Дмитриева встретила американская делегация.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения прямых переговоров. Их основная цель заключается в том, чтобы убедить российское руководство расширить формат мирного процесса и включить за стол переговоров представителей Евросоюза.

Консультации в Абу-Даби и подробности встречи в Москве

Эта инициатива американских эмиссаров основана на итогах двухдневных консультаций, прошедших в Абу-Даби. Тогда европейские дипломаты не были допущены в зал основных переговоров и ограничились лишь отдельными беседами с делегациями США и Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что американские переговорщики «что-то везут» из Абу-Даби в российскую столицу. В связи с этим в Кремле даже было изменено время проведения заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, запланированного на первую половину дня 12 ноября.

Отмечается, что для Стива Уиткоффа это десятый визит в Россию, а для Джареда Кушнера — третий. В аэропорту «Внуково» американскую делегацию лично встретил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

Параметры переговоров и делегации

Основные детали и показатели

Представители делегации США

Стив Уиткофф (спецпредставитель) и Джаред Кушнер (зять Трампа)

Цель встречи в Москве

Попытка включить представителей Евросоюза в формат переговоров

Предыдущий этап

Двухдневные закрытые консультации в Абу-Даби

Встречающая сторона

Кирилл Дмитриев (спецпредставитель президента России)

«Попытка Вашингтона навязать европейских союзников в переговорный процесс сталкивается с твердой и последовательной позицией Москвы».

Реакция Москвы и ситуация в Европе

Как неоднократно подчеркивали в Кремле, на данном этапе не просматривается никаких перспектив для возобновления диалога с Брюсселем. Причиной тому называется отсутствие каких-либо конструктивных мирных инициатив со стороны стран Евросоюза и продолжение поставок оружия киевскому режиму. Даже сам Джаред Кушнер выражал сомнения в способности Евросоюза согласовать единую кандидатуру переговорщика для контактов с Россией. В то же время Владимир Зеленский в Дублине пытается убедить лидеров Европейского политического сообщества выработать общую линию.

Данный визит служит важным тестом, показывающим, готов ли Белый дом договариваться с Москвой напрямую, учитывая требования России.

Как вы считаете, как включение представителей Евросоюза в прямые переговоры между США и Россией повлияет на общий мирный процесс? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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