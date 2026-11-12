13-летний мальчик, потерявший ноги на войне, получил сюрприз от звезды футбола!

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13-летний мальчик, потерявший ноги на войне, получил сюрприз от звезды футбола!

Судьба 13-летнего Захира, который лишился обеих ног в результате атаки дрона во время вооруженного конфликта в Судане, тронула сердца многих людей. Благодаря начатому сбору средств для его реабилитации была собрана необходимая сумма, и мальчик получил возможность пройти лечение в Каире.

В настоящее время Захир учится заново ходить с помощью протезов. Несмотря на тяжелые испытания, через которые ему пришлось пройти, он не теряет надежды на жизнь и стремится делать новые шаги.

Корреспондент BBC снова встретился с Захиром. На этот раз мальчика ждал радостный и неожиданный сюрприз. Его любимый футболист, звезда клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор, обратился к Захиру со специальным приглашением.

Ожидается, что это внимание со стороны футболиста подарит юному мальчику надежду и радость. История Захира еще раз доказывает, насколько важны человеческая доброта, солидарность и поддержка в тяжелых жизненных ситуациях.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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