В Лахоре парень, продающий печенье, стал звездой интернета

В пакистанском городе Лахор парень, зарабатывающий на жизнь продажей печенья и различных сладостей на улице, стал популярным в социальных сетях. Речь идет об Иршаде Хане, который привлек внимание своей статной внешностью и необычным обликом.

Как пишет издание Урду Невс, Иршад родом из провинции Хайбер-Пахтунхва и работает в Лахоре последние 16 лет. Недавно он прославился в интернете благодаря кадрам, на которых он продает печенье на улице. Его видео широко разошлись в социальных сетях и привлекли внимание множества людей. Сейчас некоторые поклонники даже выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с ним.

Интересно, что это не первый случай в Пакистане, когда обычный продавец становится звездой интернета из-за своей внешности. В 2016 году Аршад Хан, продававший чай на рынке в Исламабаде, также прославился своими ярко-голубыми глазами и привлекательной внешностью. После того как фотограф Джия Али опубликовала его снимок в Instagram, изображение быстро распространилось, и парень стал известен под прозвищем «Чаивала».

Вслед за популярностью Аршаду стали поступать предложения о работе моделью. Позже он наладил собственный бизнес и в 2020 году открыл в Исламабаде свое первое кафе под названием «Кафе Чаивала Руфтоп». Со временем его сеть кофеен расширилась даже за пределы Пакистана.

Теперь же история Иршада Хана вновь обсуждается в социальных сетях. Его популярность в очередной раз доказывает, как несколько видео и фотографий могут изменить жизнь обычного трудящегося человека.